La piattaforma di online learning di O'Reilly contiene informazioni su trend, argomenti e questioni che i leader tecnologici hanno l’esigenza di osservare ed esplorare da vicino.

Questa piattaforma rappresenta anche la fonte di dati per lo studio annuale di O'Reilly (editore i cui libri tecnici sono pubblicati in Italia da Tecniche Nuove) sull’utilizzo della stessa, studio che esamina i principali termini di ricerca e gli argomenti più gettonati.

La combinazione di utilizzo e ricerca offre una visione contestuale che comprende non solo gli strumenti, le tecniche e le tecnologie che gli iscritti utilizzano attivamente, ma anche le aree su cui stanno raccogliendo informazioni.

Sulla base di questi insight, O’Reilly ha stilato e condiviso la lista dei cinque trend tecnologici del 2020.

1. Python

Python ha acquisito una posizione preminente: è il singolo linguaggio di programmazione più popolare su O’Reilly e rappresenta il 10% dell’intero utilizzo della piattaforma.

La crescita di quest'anno nell'utilizzo di Python è stata sostenuta, sottolinea O’Reilly, dalla sua crescente popolarità tra i data scientist e gli ingegneri di machine learning e di intelligenza artificiale.

2. Cambiamenti rapidi

L'architettura del software, l'infrastruttura e le operation stanno cambiando rapidamente. Il passaggio a un design nativo del cloud, mette in evidenza O’Reilly, sta trasformando sia l'architettura del software sia l'infrastruttura e le operation.

Inoltre: l'infrastruttura e le operation sono in aumento, mentre DevOps è in calo. Per O’Reilly probabilmente non si tratta di una coincidenza, ma solo il tempo potrà dirlo con certezza.

3. Machine learning e intelligenza artificiale

Nell’analisi sull’utilizzo della piattaforma da parte di O’Reilly il machine learning e l’intelligenza artificiale sono in crescita, ma l’entusiasmo sembra essersi raffreddato.

Fino al 2017, quello relativo a machine learning e intelligenza artificiale era stato tra gli argomenti in più rapida crescita sulla piattaforma. La crescita è ancora forte per un argomento così ampio, ma l'utilizzo è rallentato nel 2018 (+13%) e si è notevolmente raffreddato nel 2019, con una crescita di appena il 7%. Nell'ambito dei dati, tuttavia, l’argomento machine learning e intelligenza artificiale è passato dal 22% di tutto l'utilizzo al 26%.

4. Ancora cloud

Il cloud va ancora forte, ma con una tendenza verso il tema migrazione. Il forte utilizzo collegato alle piattaforme cloud (+16%) ha rappresentato la maggior parte della crescita specifica del cloud.

Tuttavia, nota O’Reilly, l'interesse sostenuto per le migrazioni nel cloud arriva a rappresentare un'altra importante tendenza emergente, con l'utilizzo che è aumentato di quasi il 10% nel 2019, a seguito di una crescita del 30% nel 2018.

5. Sicurezza

La sicurezza è in crescita. L'utilizzo aggregato della sicurezza, evidenzia il report O’Reilly, è aumentato del 26% l'anno scorso, guidato da un maggiore interesse per due certificazioni di sicurezza: CompTIA Security (+50%) e CompTIA CySA+ (+59%).

Esistono molti rischi per la sicurezza di cui devono preoccuparsi i dirigenti aziendali, gli amministratori di sistema, gli amministratori di database, gli sviluppatori e così via: ciò determina l’intensa attività concentrata sull’argomento, nell’ambito della piattaforma O’Reilly.

