Oracle, la trasformazione digitale abilita il Cfo resiliente

Oracle Italia ha organizzato una sessione per parlare di Resilienza Finanziaria, del ruolo del Cfo, della pianificazione e del controllo di gestione in periodi difficili come questo, che richiedono decisioni veloci ma spesso strategiche per far fronte all’attuale scenario ed essere preparati per il futuro.

Di rilievo il panel, composto da Alessandro Evangelisti, Mid-Market ERPM Leader di Oracle, e dalla testimonianza diretta di alcuni Clienti Oracle: UFI Filters Group e 3Zero2 TV.

Grazie al loro intervento sono stati messi in evidenza gli aspetti principali delle soluzioni Oracle che supportano il Cfo nell’affrontare le sfide del momento: come rafforzare il business, aumentare resilienza e competitività.

Evangelisti ha sottolineato l’importanza del Chief Financial Officer, in particolare alla luce della emergenza coronavirus: la gestione finanziaria e la protezione dei business è essenziale per qualsiasi azienda, e ancor di più durante la peggior crisi sanitaria ed economica dei nostri tempi.

Secondo Oracle, il Cfo è quindi molto concentrato sulla gestione finanziaria di cassa in questo anno travagliato, e la tecnologia abilitante gioca un ruolo chiave.

Marco Frecchio Head of Procurement & Supply Chain, UFI Filters Group ha indicato 3 aspetti significativi. Prima di tutto non si ragiona più a silo: il management team deve essere molto coeso e in grado di reagire in tempi brevi.

La rapidità è proprio il secondo aspetto, unitamente alla capacità di passare da modalità reattiva ad una proattiva nella gestione della domanda e della supply chain.

Il terzo punto è la centralità degli strumenti informatici: la trasformazione digitale permette di gestire un grande numero di dati, estraendo solo quelli necessari alla gestione dell’azienda, al tempo stesso creando potenziali scenari predittivi. La capacità di cloud computing e scalabilità messe a disposizione da Oracle garantisce a UFI Filters Group una potenza virtualmente illimitata, grazie alla quale il Cfo può prendere le migliori decisioni possibili con le informazioni in proprio possesso.

Quindi, riassume Frecchio, velocità e proattività sono i veri vantaggi offerti dalla tecnologia di Oracle. Frecchio ha concluso il proprio intervento sottolineando quanto sia importante un cambiamento di mindset: anche gli strumenti più efficaci non consentono una vera trasformazione digitale senza la volontà concreta degli utenti.

Tony Dalla Costa, CFO at 3Zero2 – EuroMediaGroup ha concordato sull’impatto della pandemia da Covid-19 sul mercato: nel breve periodo la società ha cercato di proporre soluzioni alternative ai propri clienti, accelerando i processi di cambiamenti peraltro già in corso nel mercato dell’informazione e dei media. Il ruolo del Cfo, che era già centrale, ha assunto un peso specifico ancor più elevato.

Il mercato è competitivo e le richieste dei clienti sono sempre più variegate. L’analisi informatica del dato, funzionale al planning, non è più un’opzione ma una necessità impellente, sostiene Dalla Costa. La pianificazione è fondamentale per un’organizzazione e per poterla predisporre serve un analytics precisa e puntuale: anche in questa situazione un partner tecnologico di spessore come Oracle gioca un ruolo decisivo. La cultura finance, conclude il manager, deve essere pervasiva in tutta la strategia dell’azienda, il vero faro in tempi e orizzonti ignoti e imprevedibili. Ed è per questo che le analytics sono essenziali: nessun Cfo può fare scelte corrette se dispone di informazioni incomplete o frammentarie, e in questo Oracle si è rivelato un partner insostituibile per 3Zero2.