Oracle: nuove edizioni del programma formativo per i giovani professionisti

Prosegue con grande successo il programma di education Fresh Talent su OCI (Oracle Cloud Infrastructure) promosso da Oracle Emea Alliances & Channels e rivolto ai giovani professionisti che lavorano con i Partner Oracle.

L’iniziativa – spiega l’azienda – nasce dalla volontà di incrementare il numero di neolaureati, giovani consulenti e professionisti certificati per utilizzare al meglio la piattaforma OCI. Si tratta, nello specifico, di ottenere le certificazioni OCI Foundations, che fornisce le conoscenze di base su OCI Cloud Services, e OCI Architect, che offre una solida base di competenze per la progettazione dell’architettura cloud.

Il programma di education OCI Fresh Talent si è rivolto a livello EMEA a 52 candidati, coinvolti da partner italiani e internazionali, tra cui Asseco, Almaviva, Dataflex, Deloitte, Dimension Data, Horsa, Lutech, Qubix, Reply, Sogeti (CAP Gemini), TAI/Exis, Var Group.

L’Italia è stato il paese che ha presentato più candidati – ben 16 – seguita per numero dalla Polonia, dal Regno Unito, dalla Danimarca e dai Paesi Bassi. Coinvolti anche giovani professionisti di Emirati Arabi Uniti, Turchia, Kenya, Nigeria, Romania, Slovenia, Sud Africa, Gambia e Libano.

I partecipanti hanno seguito complessivamente 84 ore di formazione, erogate in modalità online tra ottobre e novembre 2022, ricevendo un pass gratuito con cui via via stanno sostenendo i test per ottenere le certificazioni, ha sottolineato Oracle.

Il partner ufficiale per il training del programma è ComputerGross, punto di riferimento nel mondo delle soluzioni ICT. I 16 candidati italiani, che hanno superato brillantemente i test e ottenuto la certificazione OCI Foundations, hanno beneficiato anche di due giornate di formazione in presenza presso l’ufficio ComputerGross di Milano lo scorso 3 e 17 novembre, per rivedere e approfondire gli argomenti oggetto del programma.

In virtù di tale successo e data la grande richiesta locale, partirà ora a breve un’edizione OCI Fresh Talent promossa da Oracle Italia con la sua organizzazione Alliances & Channels in collaborazione con ComputerGross e dedicata esclusivamente ai partner italiani.

A febbraio saranno organizzate cinque giornate di formazione in presenza presso le strutture ComputerGross di Empoli, rivolte a 14 candidati selezionati attraverso una procedura condivisa con i partner – in particolare con le aziende già impegnate in attività e progetti sulla piattaforma OCI – per il conseguimento delle certificazioni OCI Foundations e OCI Architect.

“Continua l’impegno di Oracle nel fornire i migliori strumenti di apprendimento e di posizionamento professionale per aiutare i giovani talenti, futuri professionisti, a qualificarsi al meglio per le carriere di loro interesse. La prima edizione del programma EMEA di education rivolto ai candidati dei Partner Oracle ha riscosso un enorme successo. Per questo stiamo lavorando in parallelo, sia a una seconda edizione internazionale che partirà il prossimo marzo e coinvolgerà 50 partner, sia a una ‘special edition’ italiana”, commenta Robert Scapin, Europe South and West Cloud Leader, Alliances & Channels di Oracle.