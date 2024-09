Oracle aiuta ad applicare l’intelligenza artificiale all’operatività aziendale reale

In occasione di Oracle CloudWorld, Oracle ha annunciato la disponibilità generale degli Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI (GenAI) Agents, con funzionalità di retrieval-augmented generation (RAG), e di nuove funzionalità avanzate di Oracle AI che aiutano i clienti a trasformare i loro dati in un vantaggio competitivo e semplificano l’applicazione dell’intelligenza artificiale all’operatività aziendale reale.

Primo di una serie di OCI GenAI Agents, il RAG Agent offre funzionalità RAG pronte all’uso, consentendo ai clienti di diventare operativi evitando allo stesso tempo processi manuali come la pianificazione, il recupero, la ri-classificazione, la generazione e l’integrazione degli agenti.

Gli OCI GenAI Agents consentono ai clienti di accedere a Oracle Database 23ai AI Vector Search e di eseguire query rapide di somiglianza sui dati aziendali memorizzati nel database. Per i clienti che hanno un abbonamento a Oracle Database 23ai su OCI, il servizio GenAI Agents aggiunge un livello di automazione per eseguire le funzioni di ricerca RAG e di somiglianza senza dover spostare i dati in un database vettoriale separato.

Per le organizzazioni che vogliono soluzioni open source per i carichi di lavoro di AI generativa, il servizio OCI GenAI Agents supporta anche OCI Search con OpenSearch.

“L’AI sta producendo innovazione ed efficienze a un ritmo senza precedenti, portando a nuovi modelli di business, applicazioni e innovazione in tutti i settori“, ha dichiarato Greg Pavlik, Executive Vice President, AI and Data Management Services, Oracle Cloud Infrastructure. “Con il servizio OCI Generative AI Agents, i clienti di Oracle Database 23ai su OCI possono sottoscrivere un servizio RAG completamente gestito che consente loro di parlare con i propri dati. È l’intelligenza artificiale progettata per le aziende che desiderano inserire rapidamente l’AI nei loro ambienti di produzione reali, portandola nei loro dati“.

Fra i casi d’uso chiave per gli OCI GenAI Agents ci sono:

Ottimizzazione dei call center : aiuta gli operatori ad aumentare la soddisfazione del cliente grazie alla capacità di offrire risposte più accurate e garantire un volume maggiore di risoluzione delle richieste.

: aiuta gli operatori ad aumentare la soddisfazione del cliente grazie alla capacità di offrire risposte più accurate e garantire un volume maggiore di risoluzione delle richieste. Ricerca legale rapida : aiuta a trovare le risposte più velocemente conversando con l’intelligenza artificiale invece di eseguire manualmente la ricerche nei database dei documenti giudiziari.

: aiuta a trovare le risposte più velocemente conversando con l’intelligenza artificiale invece di eseguire manualmente la ricerche nei database dei documenti giudiziari. Analisi dei ricavi : aiuta i team finance a capire lo storico e le tendenze di acquisto dei clienti ponendo domande in linguaggio naturale invece di effettuare report.

: aiuta i team finance a capire lo storico e le tendenze di acquisto dei clienti ponendo domande in linguaggio naturale invece di effettuare report. Selezione di candidati qualificati: aiuta i recruiter a trovare più facilmente nuovi potenziali candidati, digitando richieste in linguaggio naturale invece di dover interrogare un database.

Per fornire soluzioni AI versatili e accessibili a sviluppatori e utenti aziendali, Oracle sta anche introducendo innovazioni di intelligenza artificiale in vari ambiti.

OCI Generative AI: aiuta gli utenti a integrare perfettamente modelli linguistici versatili in una vasta gamma di casi d’uso, tra cui assistenza alla scrittura, riepiloghi, analisi e chat. Per consentire ai clienti di sfruttare la più recente tecnologia AI open source con criteri di sicurezza e privacy a livello enterprise, OCI Generative AI ora fornisce l’accesso ai modelli Meta Llama 3.1, con diverse dimensioni che vanno da 405 miliardi di parametri, per i casi d’uso AI che richiedono funzionalità all’avanguardia, a 70 miliardi di parametri, sufficienti per carichi di lavoro più mirati e disponibili a un costo inferiore. Inoltre, OCI Generative AI supporta i modelli Cohere Command R, Command R+ e Embed.

OCI Data Science: aiuta i team di data scientist ad accedere a strumenti open source per creare, addestrare, implementare e gestire modelli AI. OCI Data Science comprende diversi nuovi aggiornamenti alla funzionalità no-code AI Quick Actions, tra cui OCI Ampere A1 shape support e la possibilità di trasferire con pochi clic qualsiasi modello da Hugging Face a OCI Data Science.

OCI Language: consente agli sviluppatori di eseguire sofisticate analisi del testo e traduzioni automatiche su larga scala. I nuovi modelli multilingue sono progettati per supportare senza problemi oltre 100 lingue, mentre una nuova funzione Protected Health Information (PHI) estende l’attuale servizio di Personally Identifying Information (PII) per rilevare le entità PHI e rimuoverle dai dati testuali.

OCI Document Understanding: aiuta gli sviluppatori ad automatizzare le attività manuali processando determinati compiti con modelli AI predefiniti. Con i nuovi modelli addestrati per il settore sanitario, gli sviluppatori sono in grado di identificare ed estrarre dati importanti sulle schede di identificazione medica, aumentando l’efficienza e riducendo gli errori manuali.

OCI Vision: aiuta gli sviluppatori ad analizzare i video fotogramma per fotogramma per identificare oggetti, etichette, testo e volti. Fornisce il timestamp di rilevamento e le coordinate bounding box degli oggetti, per consentire di supportare i casi d’uso quali la gestione degli asset digitali, il rilevamento delle anomalie visive, la sicurezza e la sorveglianza, il tracciamento e il posizionamento degli annunci pubblicitari.

OCI Speech: aiuta gli utenti a trascrivere in testo il parlato e viceversa lo sintetizza a partire da un testo con voci naturali e una nuova funzionalità di trascrizione in tempo reale che include il supporto di vocabolari personalizzati.

Oracle Code Assist: aiuta gli sviluppatori ad aumentare la velocità fornendo suggerimenti intelligenti che consentono loro di creare e ottimizzare le applicazioni scritte in linguaggi di programmazione moderni, tra cui Java, Python, JavaScript, SuiteScript, Rust, Ruby, Go, PL/SQL, C# e C.

Ulteriori informazioni sull’AI di Oracle sono disponibili sul sito dell’azienda mentre per maggiori informazioni sulle ultime innovazioni di AI generativa in OCI è possibile consultare il blog ufficiale.