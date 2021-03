Oracle annuncia la disponibilità di Java 16

Oracle ha annunciato la disponibilità di Java 16 (Oracle JDK 16), release che include 17 innovazioni per la piattaforma che miglioreranno ulteriormente la produttività degli sviluppatori.

L’ultimo Java Development Kit (JDK) finalizza le funzionalità Pattern Matching for instanceof (JEP 394) e Records (JEP 395), miglioramenti del linguaggio che erano stati presentati in anteprima nella release Java 14.

Gli sviluppatori possono usare il nuovo Packaging Tool (JEP 392) per rilasciare applicazioni Java autosufficienti, così come esplorare tre funzionalità in incubazione: Vector API (JEP 338), Foreign Linker API (JEP 389) e Foreign-Memory Access API (JEP 389) oltre a una nuova funzionalità in anteprima Sealed Classes (JEP 397).

Oracle fornisce aggiornamenti Java ogni sei mesi per dare agli sviluppatori un programma di rilascio su cui contare. Questo approccio permette di offrire un flusso costante di innovazioni, oltre a continui miglioramenti in termini di prestazioni, stabilità e sicurezza, il che aumenta la pervasività dell’utilizzo di Java in aziende e settori di tutte le dimensioni.

La release Java 16 è il risultato di uno sviluppo che coinvolge l’intero settore attraverso un processo di revisione aperta, build settimanali e un’estesa collaborazione tra i progettisti di Oracle e i membri della comunità mondiale di sviluppatori Java tramite l’OpenJDK Community e il Java Community Process.

Per rendere la subscription a Oracle Java SE ancora più preziosa per i clienti, Oracle ha incluso GraalVM Enterprise a titolo gratuito.

GraalVM permette di migliorare le prestazioni e ridurre il consumo di risorse delle applicazioni, specialmente nei microservizi e nelle architetture cloud-native.

Le aziende che gestiscono le loro proprietà Java sfruttando l’abbonamento Oracle Java SE godono dei miglioramenti più recenti e dell’accesso diretto agli esperti Java di Oracle.

Java rimane una delle piattaforme di sviluppo di maggior successo di sempre, basata sull’innovazione continua per rispondere alle esigenze in evoluzione degli sviluppatori di applicazioni moderne.

Gli sviluppatori che vogliono saperne di più su Java 16 possono partecipare all’evento Oracle Developer Live: Java Innovations che si terrà il 23, 25 e 30 marzo 2021.