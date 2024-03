Oracle Fusion Cloud evolve con oltre 50 funzionalità di AI generativa

Oracle Cloud si arricchisce con oltre 50 innovative funzionalità di AI generativa, tramite l’ampliamento della suite Oracle Fusion Cloud Applications.

Questo sviluppo mira a rivoluzionare il processo decisionale aziendale, elevando l’esperienza di clienti e dipendenti grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro di finance, supply chain, HR, vendite, marketing e customer service. La novità include l’espansione di Oracle Guided Journeys, permettendo una personalizzazione avanzata delle funzionalità AI per soddisfare le esigenze uniche di ogni settore.

Steve Miranda, Executive Vice President of Applications Development presso Oracle, sottolinea l’impegno dell’azienda nell’offrire innovazioni di spicco. Oracle, sfruttando l’unione tra OCI (Oracle Cloud Infrastructure), Fusion Applications, e l’ampio utilizzo da parte dei clienti, continua a migliorare l’offerta di soluzioni AI di alta qualità. L’esperienza maturata nell’uso dell’AI nelle applicazioni consente ora di introdurre metodi inediti per l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa, migliorando produttività, riducendo costi, espandendo insight, e potenziando l’esperienza di dipendenti e clienti.

Le funzionalità basate su OCI Generative AI Service garantiscono la sicurezza e la privacy dei dati aziendali, precludendo la condivisione di dati con fornitori esterni o altri clienti. Questa integrazione diretta nei flussi di lavoro delle Oracle Fusion Applications introduce anche una protezione basata sui ruoli, assicurando che solo i contenuti appropriati siano accessibili agli utenti finali.

Alcune fra le nuove implementazioni di AI generativa di Oracle Cloud

Oracle Fusion Cloud ERP: Insight avanzati per la gestione finanziaria, descrizioni dei report e spiegazioni delle previsioni che favoriscono decisioni informate.

Oracle Fusion Cloud SCM: Automazione nella generazione di descrizioni di prodotto e suggerimenti sui fornitori, per ottimizzare l’efficienza della supply chain.

Oracle Fusion Cloud HCM: Creazione dinamica di landing page per categorie di lavoro e assistenza migliorata per i candidati.

Oracle Fusion Cloud CX: Riepiloghi di alta qualità delle chat di assistenza clienti e supporto nella redazione di contenuti di vendita e marketing.

L’estensibilità dell’AI generativa attraverso Oracle Guided Journeys consente una personalizzazione senza precedenti, permettendo l’integrazione di funzionalità AI specifiche del settore. Questo framework di estensibilità, supportato da OCI Supercluster, accelera l’innovazione AI garantendo performance elevate a costi contenuti.

Grazie a Oracle Cloud e alle sue soluzioni AI generativa, le aziende possono ora sfruttare un ecosistema di innovazione senza pari, rispondendo con agilità alle esigenze di mercato e mantenendo un vantaggio competitivo sostenibile.