Oracle e NVIDIA insieme per l’AI sovrana

Oracle e NVIDIA collaborano per offrire servizi di elaborazione accelerata e di AI generativa che determinano la sovranità digitale e gestiscono i dati nazionali e personali di proprietà

Oracle e NVIDIA hanno annunciato di aver ampliato ulteriormente la collaborazione già da tempo esistente per offrire soluzioni di AI sovrana ai clienti di tutto il mondo.

Il cloud distribuito, l’infrastruttura AI e i servizi di AI generativa di Oracle, insieme al computing accelerato e al software di AI generativa di NVIDIA, consentono oggi a enti governativi e imprese private di realizzare fabbriche di AI.

Queste fabbriche di intelligenza artificiale potranno eseguire i servizi cloud a livello locale e all’interno di sedi sicure di un Paese o di un’organizzazione con una serie di controlli operativi, per sostenere il raggiungimento di obiettivi sovrani di diversificazione e di incremento della crescita economica.

“Man mano che l’AI ridefinisce il business, l’industria e le normative in tutto il mondo, Paesi e organizzazioni devono rafforzare la loro sovranità digitale per proteggere i loro dati più preziosi”, ha dichiarato Safra Catz, CEO di Oracle. “La nostra costante collaborazione con NVIDIA e la nostra capacità esclusiva di realizzare cloud region in modo rapido e localizzato garantiranno alle comunità pubbliche e private di trarre vantaggio dall’AI senza compromettere la propria sicurezza.”

“In un’epoca in cui l’innovazione sarà guidata dall’AI generativa, la sovranità dei dati è un imperativo culturale ed economico”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Le applicazioni e l’infrastruttura cloud integrate di Oracle, combinate con il computing accelerato e i servizi di AI generativa di NVIDIA, creano la flessibilità e la sicurezza di cui nazioni e territori hanno bisogno per governare il proprio futuro”.

Soluzioni chiavi in mano per aiutare i clienti a soddisfare la sovranità dei dati

La combinazione della piattaforma AI completa di NVIDIA con l’AI di tipo “enterprise” di Oracle – disponibile su OCI Dedicated Region, Oracle Alloy, Oracle EU Sovereign Cloud e Oracle Government Cloud – offre ai clienti una soluzione AI all’avanguardia che fornisce un maggiore controllo su operatività, posizione e sicurezza per contribuire a sostenere la sovranità digitale.

Vari Paesi in tutto il mondo stanno investendo sempre di più in infrastrutture AI in grado di sostenere il raggiungimento delle loro aspirazioni culturali ed economiche. In 66 cloud region (NdR tra commerciali, governative e sovrane EU) di 26 Paesi, i clienti di Oracle possono accedere a più di 100 servizi cloud e AI integrati in infrastrutture e applicazioni cloud per supportare migrazione, modernizzazione e innovazione IT.

Le proposte congiunte delle due società possono essere messe a disposizione tramite il cloud pubblico o all’interno dei datacenter dei clienti in luoghi specifici, con controlli operativi flessibili. Oracle fornisce AI e servizi cloud completi a livello locale, in ogni luogo e modalità. I servizi e i prezzi OCI sono uniformi e coerenti tra i vari tipi di implementazione per semplificare pianificazione, portabilità e gestione.

I servizi cloud di Oracle sfruttano una serie di prodotti NVIDIA, fra cui l’infrastruttura di elaborazione accelerata NVIDIA e la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, compresi i microservizi di inferenza NVIDIA NIM annunciati di recente, che si basano su software di inferenza NVIDIA come NVIDIA TensorRT, NVIDIA TensorRT-LLM e NVIDIA Triton Inference Server.

Chi sono alcuni dei pionieri dell’AI sovrana

Avaloq, società svizzera leader nelle tecnologie di gestione patrimoniale, ha scelto OCI Dedicated Region per portare una cloud region OCI completa all’interno proprio datacenter. “OCI Dedicated Region ci aiuta a rispettare il nostro impegno di garantire il massimo controllo sulla residenza dei dati, fornendoci al contempo l’accesso alla più recente infrastruttura cloud“, ha dichiarato Martin Büchi, Chief Technology Officer di Avaloq. “Questo ci supporta nel continuare a promuovere la trasformazione digitale di banche e gestori patrimoniali”.

TEAM IM, uno dei principali fornitori neozelandesi di servizi di gestione delle informazioni, ha scelto Oracle Alloy per realizzare il primo cloud iperspecializzato di proprietà e gestione locale della Nuova Zelanda, noto come TEAM Cloud. “Le organizzazioni neozelandesi sono sempre più interessate a sfruttare la potenza del cloud, salvaguardando al contempo l’integrità dei propri dati all’interno del proprio territorio, con una soluzione di hyperscale cloud unica nel suo genere”, ha dichiarato Ian Rogers, amministratore delegato di TEAM IM. “Grazie a Oracle Alloy e alla possibilità di integrare la piattaforma NVIDIA AI nei nostri servizi cloud, siamo riusciti ad affermarci come fornitore di servizi cloud in grado di assistere le organizzazioni del settore pubblico e commerciale nel rispondere alla complessità del panorama digitale e ottimizzare la loro trasformazione digitale”.

e& UAE, società di telecomunicazioni del gruppo e&, sta collaborando con Oracle per potenziare le proprie capacità di AI e intende implementare cluster di GPU NVIDIA H100 Tensor Core all’interno della sua OCI Dedicated Region. “OCI ci consentirà di distribuire cluster di GPU NVIDIA H100 all’interno della nostra OCI Dedicated Region, ospitata nei datacenter di e& UAE“, ha dichiarato Khalid Murshed, Chief Technology and Information Officer (CTIO) di e& UAE. “Questo tipo di localizzazione ci permetterà di accelerare l’innovazione dell’AI negli Emirati Arabi Uniti e ci aiuterà a sviluppare applicazioni e casi d’uso di AI di nuova generazione su larga scala. e& UAE si sta infatti trasformando in un pioniere dell’innovazione che plasma il futuro della tecnologia, con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza nell’AI per fornire ai clienti il miglior servizio possibile”.

I Supercluster OCI e il servizio OCI Compute potenziati con NVIDIA Grace Blackwell

Per aiutare i clienti a soddisfare esigenze sempre crescenti sui modelli di intelligenza artificiale, Oracle intende sfruttare la più recente piattaforma di computing NVIDIA Grace Blackwell, annunciata oggi al GTC, su OCI Supercluster e OCI Compute. OCI Supercluster diventerà decisamente più veloce grazie a nuove istanze bare metal di OCI Compute, networking RDMA a bassissima latenza e storage ad alte prestazioni. OCI Compute adotterà sia il superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell che la GPU NVIDIA Blackwell B200 Tensor Core.

Il superchip NVIDIA GB200 Grace Blackwell darà vita a una nuova era del computing. GB200 offre un’inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) fino a 30 volte più veloce in tempo reale, un TCO (Total Cost of Ownership) 25 volte inferiore e un fabbisogno energetico 25 volte inferiore rispetto alla precedente generazione di GPU. Le GPU NVIDIA Blackwell B200 Tensor Core sono progettate per i carichi di lavoro di AI, data analytics e HPC (High Performance Computing) più impegnativi.

I microservizi NVIDIA NIM e CUDA-X, fra cui NVIDIA NeMo Retriever per le implementazioni di inferenza di tipo RAG (retrieval- augmented generation), aiuteranno inoltre i clienti di OCI ad aumentare la precisione e l’accuratezza dei loro copiloti di AI generativa e di altri strumenti di produttività, utilizzando i propri dati.

NVIDIA Grace Blackwell arriva su DGX Cloud su OCI

Per soddisfare la crescente domanda di modelli di intelligenza artificiale sempre più complessi, le due aziende hanno inoltre aggiunto NVIDIA Grace Blackwell a NVIDIA DGX Cloud OsuCI. I clienti potranno accedere a nuove istanze basate su GB200 NVL72 grazie a questo servizio di supercomputing progettato congiuntamente per un addestramento AI e un’inferenza efficienti dal punto di vista energetico – in un’epoca di LLM da trilioni di parametri.

L’intero allestimento del cluster DGX Cloud includerà più di 20.000 acceleratori GB200 e la rete NVIDIA CX8 InfiniBand, per ottenere un’infrastruttura cloud altamente scalabile e performante. Il cluster sarà composto da 72 GPU Blackwell NVL72 e 36 CPU Grace con NVLink di quinta generazione.