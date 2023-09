Oracle e Microsoft annunciano Oracle Database@Azure

In un evento trasmesso in live streaming, Satya Nadella, Chairman e CEO di Microsoft, e Larry Ellison, Fondatore, Chairman e CTO di Oracle, hanno fatto un importante annuncio riguardante la partnership tra le due aziende: Oracle Database@Azure offre ai clienti l’accesso diretto ai servizi di database Oracle in esecuzione su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e distribuiti nei datacenter di Microsoft Azure.

Oracle Database@Azure – spiegano i due colossi della tecnologia – offre tutti i vantaggi in termini di prestazioni, scala e disponibilità dei carichi di lavoro di Oracle Database su OCI con la sicurezza, la flessibilità e i servizi all’avanguardia di Microsoft Azure, compresi i servizi AI tra i più avanzati del settore come Azure OpenAI.

Questa combinazione, secondo le due aziende, offre ai clienti una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’esecuzione dei carichi di lavoro. Inoltre, fornisce un ambiente ottimizzato che semplifica l’acquisto e la gestione del cloud tra Oracle Database e i servizi Azure.

Con l’introduzione di Oracle Database@Azure, Oracle e Microsoft aiutano i clienti ad accelerare la loro migrazione al cloud, in modo che possano modernizzare i loro ambienti IT e sfruttare l’infrastruttura, gli strumenti e i servizi di Azure.

I clienti potranno beneficiare di

Più opzioni per spostare i database Oracle nel cloud;

Il massimo livello di prestazioni, scalabilità e disponibilità dei database Oracle, nonché la parità di funzionalità e di prezzo;

La semplicità, la sicurezza e la latenza di un unico ambiente operativo (datacenter) all’interno di Azure;

La possibilità di creare nuove applicazioni cloud native utilizzando le tecnologie OCI e Azure, compresi i migliori servizi AI di Azure;

La garanzia di un’architettura testata e supportata da due dei nomi più affidabili del cloud.

“Abbiamo la concreta opportunità di aiutare le organizzazioni a portare le loro applicazioni mission-critical nel cloud, in modo che possano trasformare ogni parte del loro business con la prossima generazione di AI“, ha dichiarato Satya Nadella, Chairman e CEO di Microsoft. “La nostra partnership ampliata con Oracle renderà Microsoft Azure l’unico altro provider cloud a eseguire i servizi di database di Oracle e aiuterà i nostri clienti a sbloccare una nuova ondata di innovazione alimentata dal cloud“.

“La maggior parte dei clienti utilizza già più cloud“, ha dichiarato Larry Ellison, Chairman e CTO di Oracle. “Microsoft e Oracle hanno lavorato insieme per semplificare la connessione di questi clienti ai servizi Azure con la più recente tecnologia Oracle Database. Collocando l’hardware Oracle Exadata nei data center di Azure, i clienti potranno sperimentare le migliori prestazioni di rete e di database possibili. Siamo orgogliosi di collaborare con Microsoft per offrire ai clienti questa funzionalità di prim’ordine“.

Oracle e Microsoft, il multicloud incentrato sui clienti

Il nuovo servizio – sottolineano le due aziende – offre un’esperienza completamente integrata per il deploying, la gestione e l’utilizzo di istanze di Oracle database all’interno di Azure. Consente alle organizzazioni di fare passi da gigante nel cloud utilizzando le competenze esistenti per sfruttare il meglio delle capacità di Oracle e Microsoft direttamente all’interno del portale Azure.

Il nuovo servizio è stato progettato per eliminare le principali sfide dei clienti nell’adozione di architetture multicloud, tra cui la gestione disgiunta, gli strumenti isolati e il complesso processo di acquisto.

Grazie a questa partnership ampliata, i clienti potranno scegliere di implementare i propri servizi Azure con i servizi Oracle Database completamente gestiti all’interno di un unico datacenter, compreso il supporto per i servizi Oracle Exadata Database, Oracle Autonomous Database e Oracle Real Application Clusters (RAC). Oracle e Microsoft hanno anche sviluppato un modello di supporto congiunto per fornire risposte e risoluzioni rapide per i carichi di lavoro mission-critical.

Inoltre, Oracle e Microsoft hanno semplificato in modo significativo il processo di acquisto e di contracting. I clienti potranno acquistare Oracle Database@Azure attraverso Azure Marketplace, sfruttando i contratti Azure esistenti. Potranno inoltre utilizzare i vantaggi delle licenze Oracle Database esistenti, tra cui Bring Your Own License e il programma Oracle Support Rewards.

Oracle opererà e gestirà questi servizi OCI direttamente all’interno dei datacenter Microsoft a livello globale, a partire dalle region del Nord America e dell’Europa.

Per ulteriori informazioni su come iniziare a utilizzare Oracle Database@Azure, è possibile visitare la pagina delle soluzioni Microsoft e Oracle.