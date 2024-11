Oracle Database@Azure: soluzioni multicloud per l’evoluzione IT globale

Craneware Group, Vodafone e altre aziende leader globali stanno adottando Oracle Database@Azure per migrare al cloud, gestire carichi IT critici e sfruttare al meglio la strategia multicloud. Con un’espansione continua in nuove regioni, questa soluzione rappresenta un’opportunità per migliorare efficienza, sicurezza e scalabilità.

Espansione globale: Oracle Database@Azure in nuove regioni fra cui il nord Italia

Oracle Database@Azure amplia la propria presenza globale con l’apertura di nuove regioni cloud, tra cui Brasile Sud (prima regione in Sud America) e Italia Nord, consolidando la sua presenza in Europa. Attualmente disponibile in nove regioni globali, si prevede un’espansione in altre 24 entro il 2025, tra cui India, Giappone, Spagna e Stati Uniti. Questa crescita consente alle aziende di accedere a una rete cloud resiliente, supportata da regioni dedicate al disaster recovery.

Il supporto a carichi mission-critical: il caso Craneware Group

Craneware Group, che serve oltre 12.000 ospedali e farmacie negli Stati Uniti, ha scelto Oracle Database@Azure per i suoi sistemi farmaceutici mission-critical. La piattaforma garantisce scalabilità, affidabilità e sicurezza per gestire fatturazione, conformità e supply chain. Secondo il CTO Abhilesh Gandhi, la strategia multicloud di Oracle offre la flessibilità necessaria per affrontare le sfide future del settore sanitario.

La strategia multicloud di Vodafone: unificazione e prestazioni

Vodafone punta su Oracle Database@Azure per migliorare la propria strategia IT in Europa. L’obiettivo è unificare i database e garantire applicazioni sicure e resilienti su scala industriale. Pedro Sardo, technology shared services and group IT operations director, ha sottolineato come questa soluzione consenta di offrire servizi digitali avanzati in modo più rapido ed economico.

Nuove funzionalità per dati, AI e sicurezza

Oracle e Microsoft continuano a migliorare le capacità di Oracle Database@Azure, aggiungendo nuove integrazioni e strumenti:

•integrazione con azure: Autonomous Database supporta Azure Key Vault, Teams e altri servizi.

•terraform basato su azure resource manager: Automazione del provisioning e sicurezza.

•integrazione con microsoft fabric e purview: Mirroring dei dati in tempo reale e strumenti di governance avanzata.

•exascale: In arrivo nel 2025, offrirà scalabilità iper-elastica per i database più esigenti.

Acquisto e vantaggi per i clienti

Oracle Database@Azure è disponibile tramite Azure Marketplace con flessibilità di acquisto e utilizzo. Le aziende possono sfruttare licenze esistenti e programmi di scontistica, implementare soluzioni pay-as-you-go o personalizzate e accedere a strumenti avanzati per la migrazione e lo sviluppo cloud-native.

Oracle e Microsoft: una partnership strategica per il futuro del cloud

La collaborazione tra Oracle e Microsoft mira a soddisfare le esigenze delle imprese moderne, migliorando resilienza, sicurezza e prestazioni. L’espansione delle regioni cloud e le nuove funzionalità consolidano Oracle Database@Azure come una soluzione ideale per affrontare le sfide IT globali.