Oracle Database 23c, versione gratuita ora disponibile per gli sviluppatori

Oracle ha annunciato oggi una versione gratuita di Oracle Database 23c. La nuova Oracle Database 23c Free-Developer Release risponde alla crescente domanda di sviluppatori e organizzazioni di tutto il mondo di accedere alle nuove funzionalità di Oracle Database 23c “App Simple”. Gli sviluppatori hanno ora accesso alle innovative funzionalità di Oracle Database che semplificano lo sviluppo di moderne applicazioni data-driven, preparandoli al rilascio previsto di Oracle Database 23c, la prossima Long-Term Support Release.

“Siamo felici di poter permettere agli sviluppatori di accedere fin da subito alle tecnologie di database più avanzate al mondo per lo sviluppo e l’esecuzione di applicazioni moderne”, ha dichiarato Juan Loaiza, executive vice president, mission-critical database technologies, Oracle.

“Grazie a Oracle Database 23c Free­–Developer Release, gli sviluppatori potranno aggiornare le loro competenze e iniziare a creare nuove app con funzionalità rivoluzionarie quali JSON Relational Duality, che unisce modelli di dati relazionali e documentali offrendo il meglio di entrambi, il supporto SQL per le graph query direttamente sui dati OLTP e le Stored Procedures nel linguaggio di programmazione più diffuso al mondo: JavaScript”.

Oracle Database 23c Free-Developer Release è disponibile per il download come immagine Docker, virtual machine VirtualBox o file di installazione RPM per Linux, senza richiedere un account utente o un login. Una versione Windows è prevista a breve.

“Oggi gli sviluppatori sono gli attori più importanti nei processi decisionali in ambito tecnologico. Pertanto, mettere nelle loro mani nuovi strumenti con la minore difficoltà possibile è più importante che mai” ha dichiarato James Governor, co-fondatore di RedMonk, società di analisi di mercato focalizzata sugli sviluppatori. “Oracle Database 23c Free – Developer Release è pensata per rimuovere ogni ostacolo all’accesso per gli sviluppatori, permettendo loro di definire l’ecosistema senza dover richiedere permessi. Si tratta di una scelta radicale, per Oracle”.

“Con Oracle Database 23c Free-Developer Release, gli sviluppatori hanno accesso anticipato alle nuove funzionalità di sviluppo delle applicazioni, come la JSON Relational Duality”, ha dichiarato Carl Olofson, research vice president, Data Management Software, IDC. “Questa release offre finalmente agli sviluppatori l’opportunità di provare una funzionalità che unifica e sincronizza il mondo documentale e quello relazionale. Consente agli sviluppatori e agli ingegneri dei dati di accedere ai formati per ogni caso d’uso senza preoccuparsi della struttura dei dati, della mappatura dei dati, della coerenza dei dati o della messa a punto delle prestazioni. È inoltre possibile eseguire analisi a grafo su dati sia relazionali che JSON. La JSON Relational Duality di Oracle, una soluzione davvero rivoluzionaria, è forse una delle innovazioni più importanti degli ultimi 20 anni nel campo dell’informatica”.

Oracle Database 23c Free-Developer Release include:

JSON Relational Duality: gli sviluppatori possono creare applicazioni in paradigma relazionale o JSON con un’unica fonte di dati e beneficiare dei punti di forza di entrambi i modelli, relazionale e documentale. I dati sono memorizzati una volta sola, ma possono essere consultati, scritti e modificati con entrambi gli approcci. Gli sviluppatori beneficiano del meglio di entrambi i modelli JSON e relazionale, comprese le transazioni conformi ad ACID e i controlli di concorrenza, il che significa che non devono più fare compromessi tra complesse mappature oggetto-relazionale o problemi di incoerenza dei dati.

La nuova funzionalità di Oracle Database 23c che consente questa convergenza è denominata JSON Relational Duality View. Utilizzando le Duality View, i dati sono ancora memorizzati in tabelle relazionali in un formato normalizzato altamente efficiente, ma sono accessibili alle applicazioni sotto forma di documenti JSON. Gli sviluppatori possono quindi pensare in termini di documenti JSON per l’accesso ai dati e utilizzare il modello relazionale altamente efficiente per la memorizzazione dei dati, senza dover scendere a compromessi in termini di semplicità o efficienza. Inoltre, le Duality Views nascondono all’utente tutte le complessità del controllo della concorrenza a livello di database, fornendo la serializzabilità a livello di documento.