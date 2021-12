Oracle compra Cerner Corporation per 28,3 miliardi di dollari

Oracle e Cerner Corporation hanno annunciato un accordo per l’acquisizione da parte di Oracle di Cerner tramite un’offerta pubblica di acquisto interamente in contanti per 28,3 miliardi di dollari di valore azionario.

Cerner è un fornitore leader di sistemi informativi digitali utilizzati all’interno di ospedali e sistemi sanitari per consentire ai professionisti medici di fornire una migliore assistenza sanitaria ai singoli pazienti e alle comunità.

La dichiarazione del top management di Oracle

Larry Ellison, Presidente e Chief Technology Officer, Oracle ha affermato che «lavorando insieme, Cerner e Oracle hanno la capacità di trasformare l’assistenza sanitaria fornendo ai professionisti medici informazioni migliori, consentendo loro di prendere decisioni terapeutiche migliori con risultati più efficaci per i pazienti. Con questa acquisizione, la missione aziendale di Oracle si espande per assumere la responsabilità di fornire ai nostri professionisti medici oberati di lavoro una nuova generazione di strumenti digitali più facili da usare. Strumenti che consentono l’accesso alle informazioni tramite un’interfaccia vocale per proteggere le applicazioni cloud. Questa nuova generazione di sistemi di informazione medica promette di ridurre il carico di lavoro amministrativo che grava sui medici, migliorare la privacy e i risultati per i pazienti. Infine, riducendo i costi sanitari complessivi.»

Il CEO di Oracle, Safra Catz, ha dichiarato: «Ci aspettiamo che questa acquisizione aumenti immediatamente gli utili di Oracle su base non-GAAP nel primo anno fiscale completo dopo la chiusura e contribuisca in modo sostanzialmente maggiore agli utili nel secondo anno fiscale e successivamente. L’assistenza sanitaria è il mercato verticale più grande e più importante al mondo – 3,8 trilioni di dollari l’anno scorso solo negli Stati Uniti . Il tasso di crescita dei ricavi di Oracle è già aumentato quest’anno – Cerner sarà un enorme motore aggiuntivo di crescita dei ricavi per gli anni a venire mentre noi espandere la propria attività in molti altri paesi in tutto il mondo. Questa è esattamente la strategia di crescita che abbiamo adottato quando abbiamo acquistato NetSuite, tranne per il fatto che l’opportunità di guadagno di Cerner è ancora maggiore»

La posizione di Cerner

«Cerner è un leader nell’aiutare a digitalizzare l’assistenza medica e ora è il momento di realizzare la vera promessa di quel lavoro con gli strumenti di erogazione delle cure che forniscono informazioni agli operatori sanitari giusti al momento giusto», ha affermato David Feinberg , Presidente e AD di Cerner. «L’adesione a Oracle come Industry Business Unit dedicata offre un’opportunità senza precedenti per accelerare il nostro lavoro modernizzando le cartelle cliniche elettroniche (EHR), migliorando l’esperienza del caregiver e consentendo un’assistenza ai pazienti più connessa, di alta qualità ed efficiente. Siamo anche molto entusiasti che Oracle si impegna a mantenere e far crescere la nostra presenza nella comunità, anche nell’area di Kansas City.»