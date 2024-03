Oracle annuncia la qualifica ACN per la P.A. dei servizi cloud IaaS, PaaS e SaaS

Oracle ha ottenuto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) il livello di qualificazione QI2/QC2 per i servizi cloud di Oracle Cloud Infrastructure (IaaS), Oracle Platform as a Service (PaaS) e Oracle Software as a Service (SaaS).

Per affrontare l’escalation delle attività di cybercrime, nazioni in tutto il mondo stanno progressivamente rafforzando i requisiti di sicurezza IT e di protezione delle informazioni per le organizzazioni.

Particolare attenzione è rivolta agli enti della pubblica amministrazione, i quali, trattando vasti volumi di dati personali, rappresentano obiettivi privilegiati per attacchi informatici. In questo scenario, l’impiego di soluzioni cloud sicure da parte degli enti pubblici è oggetto di crescente interesse.

Con il passare degli anni, vari governi italiani hanno introdotto nuove procedure per la selezione e la qualificazione delle soluzioni cloud adatte all’uso nell’ambito della pubblica amministrazione nazionale.

Di recente, è stata annunciata la Strategia Cloud Italia, volta a orientare l’adozione del cloud all’interno della pubblica amministrazione italiana. Questo documento introduce importanti modifiche ai requisiti per le soluzioni cloud e definisce nuovi standard di qualificazione che queste devono soddisfare.

La responsabilità del processo di qualificazione è passata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Nel contesto della migrazione al cloud, gli enti pubblici italiani sono tenuti a classificare i propri dati e carichi di lavoro secondo specifiche categorie di rischio, optando per servizi cloud che abbiano ottenuto la qualificazione da parte dell’ACN per il trattamento di tali informazioni.

Oracle Cloud Services, progettati per rispondere efficacemente alle esigenze di sicurezza, conformità e resilienza delle organizzazioni, hanno ricevuto la qualifica QI2/QC2 da ACN per i suoi servizi di Oracle Cloud Infrastructure (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS). Questo risultato posiziona Oracle tra i pochi fornitori di servizi cloud autorizzati a servire il settore pubblico italiano, sia per l’infrastruttura cloud che per le applicazioni, inclusi servizi “orizzontali” e “verticali”.

Grazie a questa qualifica, i servizi cloud di Oracle sono riconosciuti adeguati per gestire due categorie di dati e servizi: ordinari, la cui compromissione non pregiudica significativamente il benessere del Paese, e critici, la cui alterazione potrebbe avere gravi ripercussioni sulla società. L’elenco completo dei servizi cloud di Oracle qualificati è consultabile nel Cloud Marketplace dell’ACN.

Con la qualifica QI2/QC2, i servizi cloud di Oracle sono dunque disponibili per gli enti della pubblica amministrazione italiana e per clienti di vari settori, sia nazionali che internazionali.

Il raggiungimento della qualifica QI2/QC2 da parte di ACN attesta che Oracle ha soddisfatto elevati standard di sicurezza, prestazione, affidabilità e scalabilità dei suoi servizi cloud, disponibili in sette regioni cloud nell’Unione Europea.

Oracle continua ad ampliare la sua presenza globale, offrendo accesso locale a risorse cloud attraverso l’espansione delle sue regioni cloud. Ogni regione cloud fornisce un ampio insieme di servizi, garantendo sicurezza e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione su OCI, in conformità con le normative locali e europee sui dati.

I benefici della qualificazione ottenuta da Oracle si estendono ai clienti e ai partner che gestiscono carichi di lavoro critici nel settore pubblico, offrendo loro l’opportunità di avvalersi dei servizi cloud qualificati di Oracle.