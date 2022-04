Opera ha portato il suo Crypto Browser anche su iOS

Il progetto Crypto Browser di Opera è un browser Web3 per Windows, Mac e Android con funzioni aggiuntive di privacy e sicurezza e un crypto wallet non-custodial intregrato.

Di recente Opera ha annunciato che queste esperienza è stata ottimizzata ed è disponibile anche per iOS.

Il browser è pensato per gli esperti del mondo crypto così come per i principianti, sottolinea il team di sviluppo: fornisce un’esperienza utente semplificata e comprensibile con applicazioni decentralizzate (dapps), giochi e piattaforme metaverse, ora anche per gli utenti iPhone.

Tra le sue funzionalità – ha spiegato Opera – c’è un aggregatore di notizie e dati denominato Crypto Corner, con informazioni e aggiornamenti in diretta sulle criptovalute, i prezzi dei crypto asset, eventi, podcast e altro.

Si tratta di una pagina iniziale dedicata, che riunisce tutte le informazioni di cui l’utente ha bisogno per conoscere e rimanere aggiornato sul mondo crypto.

Il core di Web3 è la blockchain, ed è per questo che Opera Crypto Browser ha un Crypto Wallet non-custodial integrato che supporta gli ecosistemi blockchain Ethereum, Polygon e Celo, con altre integrazioni in arrivo.

Questo wallet integrato permette di comprare crypto con valuta fiat, così come inviare, ricevere e scambiare i token di qualsiasi blockchain supportata.

Fornisce anche un accesso diretto e senza soluzione di continuità a scambi decentralizzati, NFT basati su Web3, e Dapps di gioco, tra cui oltre 7.000 servizi basati su Polygon.

Tutto ciò significa – mette in evidenza Opera – che Web3 può ora essere accessibile senza soluzione di continuità come qualsiasi sito web su quello che viene definito come Web2.

Per chi ha già un altro wallet, il Crypto Browser su iOS, proprio come su Windows e Android, permette di fare il restore di qualsiasi wallet compatibile con EVM (Ethereum Virtual Machine) con quello nativo Opera Wallet.

Opera Crypto Browser intende anche migliorare ulteriormente la sicurezza su Web3, con funzioni quali il blocker nativo di annunci e tracker, un blocco pop-up e un Cookie Dialogue Blocker intuitivo.

È inclusa anche la protezione dal mining di criptovalute, per bloccare qualsiasi script di cryptojacking che potrebbe compromettere i dispositivi iOS (e diminuire le loro prestazioni).

