Opera estende il servizio VPN gratuito al browser per iOS

Opera – l’azienda norvegese sviluppatrice della nota famiglia di browser web – ha annunciato l’estensione del suo servizio VPN gratuito a Opera Browser per iOS. Già disponibile per alcuni utenti per l’accesso anticipato, il rollout completo sarà completato nelle prossime settimane, ha spiegato l’azienda.

Con questa aggiunta, il team di sviluppo afferma che Opera è ora il primo browser web a offrire una VPN integrata gratuita su tutte le principali piattaforme, tra cui Mac, Windows, Linux, Android e iOS.

Mantenere la privacy online sta diventando sempre più difficile, sottolinea Opera. Quando gli utenti navigano su Internet, possono essere soggetti alla raccolta di dati da parte di siti web e servizi online, molti dei quali non sono sempre trasparenti su come memorizzano e utilizzano questi dati.

Nel frattempo, le reti non sicure, come alcuni Wi-Fi pubblici, sono vulnerabili agli attacchi di malintenzionati, che possono compromettere dati personali sensibili come le informazioni di web banking o i dettagli delle carte di credito.

Le VPN, di conseguenza, sono una caratteristica sempre più essenziale della vita online: aiutano a proteggere la propria identità e le proprie attività in modo che gli utenti possano navigare in Internet privatamente, con le loro informazioni personali al sicuro da occhi indiscreti.

Con l’aggiunta del servizio VPN a iOS, Opera fornisce ora una VPN integrata e gratuita su ogni piattaforma. Il servizio VPN di Opera non richiede alcun abbonamento, né l’accesso a un account, né estensioni aggiuntive: gli utenti devono semplicemente attivare uno switch nel menu principale per navigare in tutta tranquillità, poiché il browser Opera assicura che il traffico VPN sia crittografato e che l’indirizzo IP sia privato.

Essendo un servizio no-log, la VPN non raccoglie dati personali o informazioni relative alla cronologia di navigazione degli utenti o all’indirizzo di rete di origine, garantendo l’anonimato.

In concomitanza con il lancio del servizio VPN gratuito, Opera Browser per iOS riceve anche un paio di ulteriori aggiornamenti. La funzione Segnalibri consentirà agli utenti di organizzare meglio la propria vita online e, insieme a Speed Dial, garantirà un accesso immediato alle cose più importanti. E per gli appassionati di calcio, una nuova funzione di Live Scores compare nella homepage del browser: una tabella che visualizza le partite del giorno, siano esse imminenti, in corso o già concluse, aiuterà gli utenti a rimanere aggiornati in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la VPN nell’app, il pieno rollout per tutti gli utenti sarà completato nelle prossime settimane.