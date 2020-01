OpenTelemetry, come misureremo i servizi cloud

OpenTelemetry è un framework di osservabilità open source. È un progetto cosiddetto Sandbox della Cloud Native Computing Foundation, che nasce dalla fusione dei progetti OpenTracing e OpenCensus.

L’obiettivo di OpenTelemetry è fornire un’API per scopi generici, SDK e gli strumenti correlati richiesti per la strumentazione di software, framework e librerie native nel cloud.

OpenTelemetry è costituito da un insieme integrato di API e librerie e da un meccanismo di raccolta tramite agent. Questi componenti vengono utilizzati per generare, raccogliere e descrivere i dati di telemetria sui sistemi distribuiti.

Questi dati includono la propagazione del contesto di base, tracce distribuite, metriche e altri segnali in futuro. OpenTelemetry è progettato per semplificare l’ottenimento di dati critici di telemetria dai servizi e dai back end.

Per ogni lingua supportata offre un unico set di API, librerie e specifiche dei dati e gli sviluppatori possono sfruttare qualsiasi componente ritengano opportuno.

Che cos’è l’osservabilità

Il termine osservabilità deriva dalla disciplina della teoria del controllo e si riferisce a come un sistema può essere compreso sulla base della telemetria che produce.

Nel software, l’osservabilità si riferisce in genere alla telemetria prodotta dai servizi ed è divisa in tre principali vertical:

La traccia , definita anche come traccia distribuita , fornisce informazioni dettagliate sui cicli di vita completi, le tracce, delle richieste al sistema, consentendo di individuare guasti e problemi di prestazioni.

, definita anche come , fornisce informazioni dettagliate sui cicli di vita completi, le tracce, delle richieste al sistema, consentendo di individuare guasti e problemi di prestazioni. Le metriche forniscono informazioni quantitative sui processi in esecuzione all’interno del sistema, inclusi contatori, calibri e istogrammi.

forniscono informazioni quantitative sui processi in esecuzione all’interno del sistema, inclusi contatori, calibri e istogrammi. La registrazione fornisce informazioni dettagliate sui messaggi specifici dell’applicazione emessi dai processi.

Questi verticali sono strettamente interconnessi. Le metriche possono essere utilizzate per individuare un sottoinsieme di tracce che si comportano in modo errato. I registri associati a tali tracce potrebbero aiutare a trovare la causa principale di questo comportamento. E quindi nuove metriche possono essere configurate, in base a questa scoperta, per rilevare il problema all’inizio la prossima volta.

OpenTelemetry è uno sforzo per combinare tutte e tre i vertical in un unico set di componenti di sistema e librerie di telemetria specifiche della lingua.

È pensato per sostituire sia il progetto OpenTracing , che si è concentrato esclusivamente sulla traccia, sia il progetto OpenCensus , che si è concentrato sulla traccia e sulle metriche.

OpenTelemetry punta a fornire osservabilità standardizzata a livello di transazione attraverso la generazione, raccolta e descrizione dei dati telemetrici per sistemi cloud-native distribuiti. Man mano che la OpenTelemetry sarà adottata in modo più ampio, diventerà una fonte di dati aggiuntiva che estenderà ulteriormente la portata dell’osservabilità del cloud.

Come si muovono gli operatori software

È notizia di questi giorni che Dynatrace ha annunciato la collaborazione con Google e Microsoft al progetto OpenTelemetry per plasmare il futuro dell’osservabilità basata su open standard.

Per far avanzare ulteriormente il settore ed estendere la disponibilità della propria piattaforma di Software Intelligence, Dynatrace sta fornendo al progetto esperti e conoscenze sulla tracciabilità delle transazioni.

“Il nostro obiettivo è garantire che il software che gestisce il business alla base delle imprese digitali funzioni perfettamente, riteniamo quindi importante contribuire con la nostra esperienza a questo progetto open source per migliorare e ampliare l’osservabilità in modo più esteso – ha detto Alois Reitbauer, Chief Technical Strategist e capo del Dynatrace Innovation Lab -. L’iniziativa OpenTelemetry consentirà agli sviluppatori di applicazioni cloud-native di integrare l’osservabilità standardizzata nel loro software. Man mano che questa acquisisce slancio, l’osservabilità sarà sempre più differenziata da ciò che può essere fatto con i dati, rispetto a quanti dati possono essere raccolti”.

Dynatrace sta lavorando con Google, Microsoft e altri player del settore su OpenTelemetry mettendo a disposizione know-how tecnico, personale e codice per fornire al progetto funzionalità di livello enterprise.

API di orchestrazione di livello superiore offrono un codice di tracciamento ad alta fedeltà per consentire agli sviluppatori di integrare rapidamente e facilmente l’osservabilità nelle loro applicazioni cloud-native e ridurre i punti ciechi di monitoraggio man mano che emergono nuove metodologie e linguaggi di programmazione.

L’integrazione di un Trace Context universale supporta la disponibilità di un contesto transazionale attraverso multi-cloud ibridi, permettendo alle organizzazioni di preservare più facilmente l’osservabilità end-to-end nei loro ecosistemi cloud-native.

La gestione del runtime aiuta a garantire che le risorse necessarie per ottenere l’osservabilità nei singoli componenti e le librerie software su cui si basano le loro applicazioni cloud-native siano disponibili dinamicamente.

“L’obiettivo di OpenTelemetry è diventare di default il metodo utilizzato da sviluppatori e utenti per acquisire informazioni sulle performance dei loro servizi”, ha chiosato Morgan McLean, Product Manager di Google.