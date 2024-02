Eclipse Foundation: aumentano le collaborazioni e cresce il successo dell’open source

Eclipse Foundation, una delle principali fondazioni open source a livello mondiale, ha presentato le sue collaborazioni in continua crescita, che comprendono, fra gli altri, i gruppi di lavoro Eclipse Adoptium, Jakarta EE, Open VSX ed Eclipse Sparkplug.

“Siamo entusiasti dell’ampliamento delle nostre collaborazioni nel settore nel 2023, ma siamo sempre impegnati a superare i nostri stessi obiettivi”, ha dichiarato Mike Milinkovich, Executive Director di Eclipse Foundation. “Questo significa potenziare il nostro ruolo centrale per la tecnologia Java open-source, partendo dal nostro incredibile lavoro sui Software-Defined Vehicle e consolidando la nostra leadership nell’IoT open-source. Abbiamo molto altro in serbo per il 2024, pertanto stiamo invitando qualsiasi organizzazione che utilizzi software open source o sia interessata a sfruttare l’innovazione intrinseca nel modello di base open source a interloquire con noi per capire come possiamo contribuire a sviluppare il loro business”.

Nel complesso, Eclipse Foundation ha registrato una forte crescita nel 2023 con l’arrivo di 42 nuovi membri. I nuovi iscritti, fra cui Amazon, Cummins, GM, Google, Mercedes, Microsoft e Qualcomm, dimostrano la qualità e la varietà delle organizzazioni che hanno scelto di unirsi a Eclipse Foundation. Membri come le aziende citate danno vita a 21 collaborazioni industriali separate.

Dalle comunità di sviluppatori alle collaborazioni di settore aperte, Eclipse Foundation consente a persone e organizzazioni di risolvere in maniera collaborativa un ampio ventaglio di sfide, dal finanziamento di progetti critici, allo sviluppo di specifiche, alla definizione di norme internazionali. Grazie al suo impegno per una buona governance, la crescita della comunità e un ambiente neutrale rispetto ai fornitori per lo sviluppo di un codice utile, Eclipse Foundation funge da catalizzatore per collaborazioni di settore di livello internazionale che promuovono l’innovazione.

Di seguito, alcuni risultati ottenuti grazie alle collaborazioni di Eclipse Foundation lo scorso anno.

Jakarta EE, successore di Java EE, ha registrato una notevole crescita dalla sua nascita nel 2018, avendo gestito con successo la transizione di Java per le aziende verso l’era del cloud computing nativo, assicurando la neutralità rispetto al fornitore. Dalla sua costituzione, questo gruppo di lavoro ha pubblicato quattro release principali e sviluppato 60 progetti con il supporto di una comunità collaborativa di 28 membri e 114 partecipanti ai gruppi di lavoro. Jakarta EE ha rivitalizzato l’ecosistema Java aziendale con realtà del settore che hanno realizzato 71 nuovi prodotti compatibili Jakarta EE, a cui ne seguiranno altri. Inoltre, Jakarta EE 10 ha aumentato la sua quota di mercato a oltre il 17% da quando è stato rilasciato alla fine del 2022. Colpisce ancora di più che il 60% delle imprese, secondo le stime, abbia adottato Jakarta EE o intenda farlo nel prossimo futuro.

The Adoptium Working Group, che promuove e supporta runtime e relative tecnologie di alta qualità con certificazione TCK, ha registrato una notevole crescita nel 2023. Ad esempio, Eclipse Temurin, una delle principali distribuzioni OpenJDK con oltre 300 download in continuo aumento, ha dimostrato l’impegno del gruppo a realizzare tecnologie robuste, sicure e pronte per le imprese. Con milioni di sviluppatori e migliaia di organizzazioni che si rivolgono ad Adoptium Marketplace per i runtime Java open source, il gruppo di lavoro ha fornito 41 build simultanei da gennaio 2022, con il supporto di 84 contributori dedicati e 12 aziende associate, fra cui leader in ecosistemi Java e grandi fornitori di servizi in cloud (hyperscaler).

Open VSX, un marketplace open source neutrale rispetto al fornitore per estensioni VS Code, conta oggi più di 3.100 estensioni e oltre 2 milioni di download al mese.

Sparkplug, una specifica open-software che porta maggiore armonia nell’infrastruttura basata su MQTT , è stata recentemente adottata come norma internazionale ISO/IEC (ISO/IEC 20237).

È stato creato Eclipse Dataspace Working Group, un gruppo di lavoro nato per promuovere nuovi dataspace basati su tecnologie open source, un elemento critico della strategia dell’UE che punta a creare una cultura innovativa radicata nella riservatezza e nella sovranità dei dati. Questi dataspace facilitano lo scambio diretto di dati fra imprese private, pubbliche amministrazioni, istituti accademici e altre istituzioni, creando un ecosistema per l’innovazione tecnologica che si estende a tutta l’Unione Europea (UE) e oltre.

Microsoft ha annunciato che il sistema operativo real-time (RTOS) Azure, con tutti i suoi componenti, verrà reso disponibile come progetto open source Eclipse ThreadX. ThreadX è una tecnologia matura con oltre 12 miliardi di dispositivi in circolazione, particolarmente utilizzata nei settori IIoT e automotive. Si tratta dell’unico sistema operativo in tempo reale (RTOS) open source con molteplici certificazioni di sicurezza, fra cui IEC 61508, IEC 62304, ISO 26262 ed EN 50128, con conformità certificata da SGS-TÜV Saar. ThreadX ha ottenuto anche la certificazione di sicurezza EAL4+ Common Criteria. Queste certificazioni fanno una grande differenza e non hanno precedenti nel settore, sottolinea la fondazione.

A supporto del progetto Eclipse Foundation ha annunciato anche la creazione di un gruppo d’interesse dedicato alla creazione di un modello di finanziamento sostenibile focalizzato sulla comunità per Eclipse ThreadX. Leader nel settore embedded come AMD, Arm, Cypherbridge, Ericsson, Linaro, Microsoft, NXP, PX5, Renesas, Silicon Labs, STMicroelectronics, Witekio (società di Avnet company) e Zettascale si sono tutti impegnati a supportare questa iniziativa.

Eclipse Foundation offre numerose funzioni chiave che favoriscono la collaborazione all’interno del settore su scala mondiale.

Governance: la fondazione definisce e mantiene processi per realizzare una governance aperta e trasparente, neutrale rispetto al fornitore, promuovendo la sostenibilità e il successo a lungo termine di progetti e collaborazioni in linea con gli interessi della comunità.

la fondazione definisce e mantiene processi per realizzare una governance aperta e trasparente, neutrale rispetto al fornitore, promuovendo la sostenibilità e il successo a lungo termine di progetti e collaborazioni in linea con gli interessi della comunità. Sviluppo delle community: Eclipse Foundation coltiva community globali attorno ai progetti Eclipse e a iniziative collaborative per sviluppare una pipeline di contributori solida e diversificata.

Eclipse Foundation coltiva community globali attorno ai progetti Eclipse e a iniziative collaborative per sviluppare una pipeline di contributori solida e diversificata. Sviluppo dell’ecosistema: la fondazione recluta membri e collabora con organizzazioni e iniziative di settore per promuovere un ecosistema open source diversificato.

la fondazione recluta membri e collabora con organizzazioni e iniziative di settore per promuovere un ecosistema open source diversificato. Branding e marketing: la fondazione sviluppa e implementa strategie per stabilire e promuovere identità distintive per progetti open source e collaborazioni nel settore.

la fondazione sviluppa e implementa strategie per stabilire e promuovere identità distintive per progetti open source e collaborazioni nel settore. Eventi: la fondazione ospita eventi, in presenza e virtuali, che riuniscono sviluppatori e altri attori del settore open source, per promuovere il networking, la condivisione di informazioni e la collaborazione sulle tecnologie più avanzate.

la fondazione ospita eventi, in presenza e virtuali, che riuniscono sviluppatori e altri attori del settore open source, per promuovere il networking, la condivisione di informazioni e la collaborazione sulle tecnologie più avanzate. Sviluppo di specifiche: Eclipse Foundation aiuta le collaborazioni di settore a ridurre drasticamente i costi e alleviare gli sforzi necessari per generare consenso sulle specifiche utilizzando l’Eclipse Foundation Specification Process. Poiché la fondazione è un proponente approvato da JTC1 PAS, le specifiche possono essere sottoposte come norme internazionali a ISO/IEC.

Eclipse Foundation aiuta le collaborazioni di settore a ridurre drasticamente i costi e alleviare gli sforzi necessari per generare consenso sulle specifiche utilizzando l’Eclipse Foundation Specification Process. Poiché la fondazione è un proponente approvato da JTC1 PAS, le specifiche possono essere sottoposte come norme internazionali a ISO/IEC. Riconoscimento e premi alla comunità: la fondazione riconosce e premia proponenti, contributori e membri della community per il loro impegno, mediante premi, distintivi, articoli, blog, post sui social media e altro.

Tutti possono cominciare a collaborare con Eclipse Foundation unendosi a una community esistente o portando la propria collaborazione all’interno della fondazione. Maggiori informazioni su eclipse.org/collaborations.