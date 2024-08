OpenAI verso quota 100 miliardi di valore con un round di investimenti guidato da Thrive Capital

OpenAI, la startup dietro ChatGPT, è in trattative avanzate per raccogliere diversi miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamenti che potrebbe portare la sua valutazione sopra i 100 miliardi di dollari.

Secondo un recente articolo del Wall Street Journal, Thrive Capital, una società di venture capital guidata da Josh Kushner, sta prendendo la guida di questo round con un investimento di circa 1 miliardo di dollari. Anche Microsoft, già investitore significativo, è attesa a partecipare con ulteriori fondi.

Il settore dell’intelligenza artificiale è attualmente uno dei più competitivi e dinamici. La rapidità con cui stanno evolvendo le tecnologie AI ha innescato una vera e propria corsa agli armamenti tra le grandi aziende tecnologiche. OpenAI, Google, Amazon, Meta e altri stanno investendo miliardi di dollari per sviluppare i modelli di intelligenza artificiale più avanzati, convinti che queste tecnologie possano rivoluzionare il modo in cui le persone lavorano, comunicano e interagiscono con la tecnologia.

Il progetto di OpenAI, ChatGPT, ha rapidamente conquistato il mercato, raggiungendo centinaia di milioni di utenti mensili. Tuttavia, per mantenere questa posizione di leadership e continuare a innovare, OpenAI deve affrontare sfide significative. Queste includono la necessità di raccogliere capitali ingenti, gestire infrastrutture tecnologiche sempre più complesse e competere con giganti del settore che stanno sviluppando soluzioni alternative.

Thrive Capital, il partner strategico per raccogliere investimenti

Thrive Capital è un attore significativo nel mondo del venture capital e ha già investito centinaia di milioni di dollari in OpenAI. La decisione di Thrive di guidare questo nuovo round di finanziamento riflette la fiducia nel potenziale di OpenAI di dominare il settore dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, questo non è un investimento privo di rischi. Il settore dell’AI, pur avendo enormi potenzialità, è ancora altamente speculativo e non genera ancora entrate sufficienti a giustificare gli enormi investimenti effettuati.

Secondo fonti vicine all’azienda, OpenAI ha generato un fatturato di 3,4 miliardi di dollari su base annualizzata all’inizio di quest’anno. Sebbene impressionante, questo numero è ancora lontano dai livelli necessari per sostenere i costi operativi di una startup così ambiziosa.

Microsoft è stata uno dei primi e più significativi investitori in OpenAI, con un investimento complessivo di 13 miliardi di dollari. La partnership tra le due aziende è stata cruciale per il successo di OpenAI, con gran parte della tecnologia di OpenAI ospitata sulla piattaforma cloud Azure di Microsoft. Tuttavia, questa relazione è diventata sempre più complessa, con Microsoft che ha recentemente aggiunto OpenAI alla sua lista di concorrenti in AI e nella ricerca.

Microsoft ha anche assunto il CEO e gran parte del team di Inflection AI, un concorrente diretto di OpenAI, e sta ampliando le sue scommesse sull’intelligenza artificiale con una collezione diversificata di startup. Nonostante queste dinamiche competitive, la continuazione degli investimenti di Microsoft in OpenAI suggerisce che la partnership rimane importante per entrambe le aziende.

Oltre a OpenAI, altre grandi aziende tecnologiche stanno investendo massicciamente nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Google, ad esempio, ha sviluppato i propri modelli di AI e ha investito insieme ad Amazon 6 miliardi di dollari in Anthropic, una startup fondata da ex dirigenti di OpenAI. Meta Platforms, d’altra parte, ha sviluppato un proprio modello AI, che ha rilasciato gratuitamente e sta integrando nelle sue app, tra cui Facebook e Instagram.

Questa intensa competizione sta spingendo le aziende a investire sempre più risorse nello sviluppo di tecnologie AI avanzate. Tuttavia, queste scommesse sono rischiose, dato che il settore è ancora in evoluzione e le tecnologie non hanno ancora raggiunto una maturità sufficiente per generare ritorni significativi.

Il futuro di OpenAI

OpenAI si trova a un bivio critico. Con una valutazione che potrebbe superare i 100 miliardi di dollari, la startup è senza dubbio una delle principali protagoniste nel settore dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, le sfide che deve affrontare sono immense, e il successo dipenderà dalla capacità di raccogliere i capitali necessari, sviluppare tecnologie all’avanguardia e mantenere una posizione di leadership in un mercato altamente competitivo.

Il nuovo round di finanziamenti, guidato da Thrive Capital e con la possibile partecipazione di Microsoft, sarà cruciale per il futuro di OpenAI. Mentre il settore dell’AI continua a evolversi, OpenAI dovrà navigare con attenzione, bilanciando innovazione, crescita e sostenibilità finanziaria.