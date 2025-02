OpenAI svela la roadmap per ChatGPT-4.5 e GPT-5: cosa aspettarsi dai prossimi modelli di intelligenza artificiale

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha annunciato su X alcuni dettagli chiave sul futuro di ChatGPT, confermando l’arrivo imminente di ChatGPT-4.5 e il successivo lancio di GPT-5. L’annuncio ha generato grande attesa tra gli utenti e gli sviluppatori, poiché segna un’evoluzione significativa nell’architettura e nelle capacità dei modelli di intelligenza artificiale di OpenAI.

Ma cosa possiamo aspettarci da queste nuove versioni? Ecco un’analisi dettagliata della roadmap e delle potenziali implicazioni per il futuro dell’IA generativa.

Il primo grande aggiornamento in arrivo è ChatGPT-4.5, noto internamente con il nome in codice “Orion”. Secondo le informazioni condivise da Altman, questo modello rappresenterà l’ultimo della serie GPT-4 prima del salto verso GPT-5.

Secondo Altman, ChatGPT-4.5 sarà rilasciato nelle prossime settimane, probabilmente tra febbraio e marzo 2025. Sarà disponibile sia per gli utenti della versione gratuita che per gli abbonati ChatGPT Plus e Pro, con prestazioni superiori per chi sceglie i piani a pagamento.

Dopo il lancio di GPT-4.5, OpenAI si concentrerà su GPT-5, il primo modello della nuova generazione che segnerà un’evoluzione profonda nell’ecosistema ChatGPT.

Non esiste ancora una data ufficiale, ma il modello potrebbe essere rilasciato nei prossimi mesi, probabilmente tra metà e fine 2025. OpenAI sta attualmente conducendo test intensivi prima di annunciare una timeline definitiva.

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:

We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.

We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.

We hate…

— Sam Altman (@sama) February 12, 2025