OpenAI ribadisce la piena fiducia in Sam Altman, che rientra nel board

Il comitato speciale del consiglio di amministrazione di OpenAI, la società sviluppatrice di ChatGPT, ha annunciato il completamento della revisione da parte di WilmerHale, sulle vicende che hanno scosso l’azienda alla fine dello scorso anno.

Lo studio legale internazionale, incaricato dall’azienda di eseguire una accurata review di ciò che era accaduto, ha condotto decine di interviste con i membri del precedente consiglio di amministrazione e con i dirigenti di OpenAI, con i consulenti del precedente board e con altri testimoni, ha esaminato più di 30.000 documenti e ha valutato diverse azioni aziendali.

Sulla base della documentazione sviluppata da WilmerHale e in seguito alla raccomandazione del comitato speciale del board, il consiglio di amministrazione di OpenAI ha espresso la sua piena fiducia nella leadership da parte di Sam Altman e Greg Brockman.

“Abbiamo concluso all’unanimità che Sam e Greg sono i leader giusti per OpenAI“, ha dichiarato Bret Taylor, presidente del consiglio di amministrazione di OpenAI.

Sam Altman, in qualità di CEO, (ri)entrerà a far parte del Board of Directors di OpenAI.

Il consiglio di amministrazione di OpenAI ha inoltre annunciato l’elezione di tre nuovi membri del board come parte del suo impegno di espansione:

Sue Desmond-Hellmann , ex CEO della Bill and Melinda Gates Foundation, membro del consiglio di amministrazione di Pfizer e del Council of Advisors on Science and Technology del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

, ex CEO della Bill and Melinda Gates Foundation, membro del consiglio di amministrazione di Pfizer e del Council of Advisors on Science and Technology del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Nicole Seligman , ex EVP e Global General Counsel di Sony e Presidente di Sony Entertainment e membro del consiglio di amministrazione di Paramount Global, Meira GTx e Intuitive Machines, Inc.

, ex EVP e Global General Counsel di Sony e Presidente di Sony Entertainment e membro del consiglio di amministrazione di Paramount Global, Meira GTx e Intuitive Machines, Inc. Fidji Simo, CEO e presidente di Instacart e membro del consiglio di amministrazione di Shopify.

I nuovi membri – sottolinea l’azienda – hanno esperienza nella guida di organizzazioni globali e nella gestione di ambienti normativi complessi, oltre a un background nel settore della tecnologia, del non profit e della governance dei consigli di amministrazione. Lavoreranno a stretto contatto con gli attuali membri del consiglio di amministrazione Adam D’Angelo, Larry Summers e Bret Taylor, oltre che con Greg Brockman, Sam Altman e il senior management di OpenAI.

Taylor ha affermato inoltre: “In qualità di presidente del Consiglio, sono entusiasta di dare il benvenuto a Sue, Nicole e Fidji nel Consiglio di amministrazione di OpenAI. La loro esperienza e la loro leadership consentiranno al Consiglio di Amministrazione di supervisionare la crescita di OpenAI e di garantire che la missione di OpenAI sia quella di assicurare che l’intelligenza artificiale generale vada a beneficio di tutta l’umanità“.

Il board ha inoltre annunciato l’adozione di importanti miglioramenti alla struttura di governance di OpenAI. I principali miglioramenti includono:

l’adozione di una nuova serie di linee guida di corporate governance;

il rafforzamento della policy sui conflitti di interesse di OpenAI;

la creazione di una linea telefonica per le segnalazioni di irregolarità (whistleblower) che funga da risorsa anonima per tutti i dipendenti e gli appaltatori di OpenAI;

la creazione di ulteriori comitati del consiglio di amministrazione, tra cui un comitato per la Mission & Strategy focalizzato sull’implementazione e l’avanzamento della missione principale di OpenAI.

Il consiglio allargato darà priorità al suo lavoro cruciale di miglioramento delle procedure di governance per realizzare al meglio la missione di OpenAI. “Siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo nel gestire tecnologie trasformative per il bene globale“, ha aggiunto Taylor.