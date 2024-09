OpenAI preparara una nuova raccolta fondi e punta ai 150 milliardi di valutazione

Secondo quanto riportato da Bloomberg, OpenAI si appresta a raccogliere altri 6.5 miliardi di dollari, oltre ad accedere a una liena di crediti bancari per altri 5 miliardi.

La rapida ascesa di OpenAI è legata al boom dell’intelligenza artificiale e all’enorme successo del suo chatbot, ChatGPT, che ha catalizzato l’interesse di consumatori e investitori a partire dal suo lancio nel 2022. ChatGPT, insieme ad altri strumenti basati su IA sviluppati da OpenAI, ha trasformato il settore tecnologico, portando a una vera e propria corsa agli investimenti nell’intelligenza artificiale generativa. I prodotti di OpenAI non solo producono testi e immagini realistiche con poche parole di input, ma offrono anche potenzialità di applicazione in numerosi settori, dall’educazione alla sanità, dalla finanza al marketing.

Nuovi investitori e partnership strategiche per OpenAI

Uno degli aspetti più rilevanti di questo nuovo round di finanziamenti è la partecipazione di Thrive Capital, un’importante società di venture capital, che guiderà il round, secondo quanto riportato da Bloomberg. Thrive, pur non commentando ufficialmente la valutazione attuale di OpenAI, è stata indicata come una delle principali forze finanziarie dietro l’accordo. Inoltre, Microsoft, che già detiene una quota significativa in OpenAI e ha stretto collaborazioni strategiche con l’azienda per l’integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale nei propri servizi, si unirebbe nuovamente al gruppo di investitori.

Interessante è anche la potenziale partecipazione di altre grandi aziende tecnologiche, tra cui Apple e Nvidia, che hanno avviato discussioni su possibili investimenti in OpenAI. Questa espansione di partnership riflette non solo la crescente importanza dell’intelligenza artificiale generativa, ma anche la volontà dei giganti della tecnologia di rafforzare la propria posizione in questo campo emergente.

Apertura di una linea di credito da 5 miliardi di dollari

Parallelamente al round di finanziamenti, OpenAI sta cercando di raccogliere altri 5 miliardi di dollari attraverso una linea di credito revolving con alcune grandi banche di Wall Street. Secondo quanto raccolto da Bloomberg, questa mossa mira a rafforzare le relazioni finanziarie con i principali istituti di credito, una strategia che molte altre aziende tecnologiche di alto profilo, come Meta, Alibaba, Uber e DoorDash, hanno adottato prima di lanciare la loro offerta pubblica iniziale (IPO).

Storicamente, le aziende che stabiliscono importanti accordi di credito con le banche tendono a offrire loro ruoli rilevanti durante le future IPO. In cambio, le banche offrono condizioni finanziarie più favorevoli, facilitando così la gestione del debito aziendale. Sebbene OpenAI non abbia ancora pianificato una IPO, questo passaggio potrebbe essere un segnale preparatorio per una futura offerta pubblica, consentendo all’azienda di costruire solide relazioni finanziarie per il futuro.

OpenAI ha subito importanti cambiamenti organizzativi dalla sua fondazione nel 2015. Nonostante l’uscita temporanea del CEO Sam Altman alla fine del 2022, l’azienda ha mantenuto la sua posizione di leader nell’innovazione tecnologica, grazie alla capacità di adattarsi e migliorare la propria struttura interna. Attualmente, solo pochi membri del team fondatore originario sono ancora attivi all’interno dell’azienda, mentre OpenAI ha rafforzato la propria governance attraverso la riorganizzazione del consiglio di amministrazione e l’inserimento di nuovi membri nel proprio team esecutivo.

In una recente comunicazione interna riportata da Bloomberg, la Chief Financial Officer (CFO) Sarah Friar ha sottolineato l’importanza di questo nuovo round di finanziamenti, che sarà utilizzato principalmente per sostenere i costi operativi e l’infrastruttura computazionale necessaria per continuare a sviluppare le soluzioni basate su IA. Friar ha anche menzionato l’intenzione della società guidata da Sam Altman di consentire ai dipendenti di vendere parte delle loro azioni attraverso un’offerta pubblica di acquisto programmata per la fine dell’anno. Questa mossa rappresenta una significativa opportunità di monetizzazione per i dipendenti, che potranno così beneficiare del successo dell’azienda.

Un futuro sempre più brillante

La valutazione da 150 miliardi di dollari di OpenAI posiziona l’azienda tra le startup tecnologiche più preziose al mondo. La crescente domanda di soluzioni basate su intelligenza artificiale, insieme all’espansione della capacità tecnologica e alle nuove partnership strategiche, continuerà a spingere OpenAI verso nuove vette.

Mentre l’azienda continua a innovare e ad espandere la propria gamma di prodotti, il futuro di OpenAI sembra sempre più brillante. Le trattative in corso per la raccolta di ulteriori capitali e il supporto delle banche suggeriscono che OpenAI non solo è pronta a consolidare la propria posizione dominante nel settore dell’IA, ma potrebbe anche puntare a una IPO nel prossimo futuro, aprendo nuove opportunità di crescita.

