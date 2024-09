OpenAI potrebbe lanciare Strawberry per ChatGPT entro un paio di settimane

Secondo un report di The Information, ripreso da Reuters, TechRadar e altre testate, il progetto segreto Project Strawberry dei creatori di ChatGPT OpenAI potrebbe arrivare sul mercato prima del previsto.

In base alle indiscrezioni riportate da The Information, OpenAI starebbe pianificando di rendere disponibile Project Strawberry entro un paio di settimane, forse anche entro il 20 settembre, prima quindi della disponibilità dei nuovi iPhone 16, o contemporaneamente ad essa.

Project Strawberry sarebbe un nuovo modello di intelligenza artificiale in via di sviluppo da parte di OpenAI, che potrebbe rappresentare un passo in avanti verso l’artificial general intelligence (AGI). Presenterebbe capacità di ragionare e di “pensare” che lo avvicinerebbero di più a quelle degli esseri umani.

Chiaramente finora si tratta di rumor e indiscrezioni ancora prive di qualsiasi conferma ufficiale da parte dell’azienda. Non si sa se Project Strawberry è una nuova versione del modello che alimenta ChatGPT, se sarà integrato in ChatGPT o se invece sarà un nuovo modello associato a un nuovo servizio.

Non è quindi chiaro se Project Strawberry sarà integrato come una nuova opzione nel menu di scelta del modello, all’interno dell’interfaccia di ChatGPT. Oppure se sarà una funzionalità standalone, integrata in altro modo in ChatGPT, oppure un’offerta del tutto a sé stante. Né quindi si fanno ipotesi sul pricing o sulle soglie di utilizzo.

Strawberry dovrebbe comunque essere in grado di rispondere in maniera più dettagliata e ragionando in modo più simile a un essere umano, anche se probabilmente l’elaborazione sarà più lenta. Inizialmente il modello dovrebbe comunque non avere capacità multimodali, quindi accetterebbe solo testo come input e genererebbe solo testo come output.

Non molto tempo fa, lo stesso The Information aveva riportato indiscrezioni secondo le quali Project Strawberry sarebbe stato rilasciato tra ottobre e novembre; in base a quest’ultimo rumor sembra invece che OpenAI abbia deciso di anticipare il lancio, rispetto alla data prevista inizialmente.

Sarebbe dunque ora più vicino il momento in cui OpenAI svelerà questi strumenti di intelligenza artificiale di nuova generazione.