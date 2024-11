OpenAI lancia i nuovi aggiornamenti per ChatGPT su Windows e macOS

OpenAI ha annunciato due nuove funzionalità, disponibili da oggi, pensate per rendere più facile l’utilizzo di ChatGPT sui computer Mac e Windows.

Le novità riguardano sia l’applicazione desktop per Windows, che è ora disponibile per tutti gli utenti, sia quella per Mac, che inizia a implementare le prime integrazione con altre applicazioni per macOS.

Partiamo dalla prima: l’applicazione desktop di ChatGPT per Windows è ora disponibile per tutti gli utenti, compresi quelli con account gratuito. Grazie all’applicazione desktop è possibile integrare ChatGPT in maniera fluida all’attività a cui si sta lavorando.

Questa novità fornisce accesso più veloce a ChatGPT grazie al collegamento “Alt + Spazio”. La finestra aggiuntiva rende facile riprendere da dove si è interrotto, fare ulteriori domande o iniziare una nuova chat con meno clic.

Gli utenti possono fare domande, cercare sul web, condividere screenshot, caricare file e foto. Inoltre, possono anche utilizzare Advanced Voice Mode per chattare con il proprio computer in tempo reale e ottenere consigli e risposte mentre lavorano.

L’applicazione desktop Windows è disponibile solo per Windows 10 e 11.

Per quanto riguarda la versione Mac, OpenAI ha annunciato che l’applicazione desktop di ChatGPT per macOS inizia a funzionare con le app sul desktop. Questa prima beta funziona con strumenti per sviluppatori come VS Code, Xcode, Terminal e iTerm2 e OpenAI ha in programma di aggiungerne altre a breve.

Invece di copiare e incollare il codice in ChatGPT, gli utenti possono collegare manualmente l’IDE o il terminale all’app macOS; sarà poi ChatGPT a valutare il contenuto in quell’app per dare risposte più rapide e basate sul contesto rispetto alle domande che vengono poste.

Sarà disponibile per gli utenti Plus e Team, mentre il rollout per gli utenti Enterprise ed Edu avverrà nelle prossime settimane, informa OpenAI, che evidenzia anche che gli utenti possono sempre sapere cosa sta valutando ChatGPT e la funzionalità verrà abilitata esplicitamente.

OpenAI – sottolinea inoltre l’azienda –intende migliorare rapidamente le capacità di questa feature.