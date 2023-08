OpenAI lancia ChatGPT Enterprise, l’AI veloce e sicura per le aziende

OpenAI ha annunciato il lancio di ChatGPT Enterprise, che offre sicurezza e privacy di livello aziendale, accesso illimitato a GPT-4 ad alta velocità, finestre contestuali più lunghe per l’elaborazione di input più lunghi, funzionalità avanzate di analisi dei dati, opzioni di personalizzazione e molto altro ancora.

OpenAI ritiene che l’intelligenza artificiale possa assistere e migliorare ogni aspetto della nostra vita lavorativa e rendere i team più creativi e produttivi. Questo annuncio secondo l’azienda segna un altro passo avanti verso un assistente AI per il lavoro che aiuti a svolgere qualsiasi attività, sia personalizzato per la propria organizzazione e protegga i dati aziendali.

Dal lancio di ChatGPT, avvenuto solo nove mesi fa, OpenAI ha visto i team adottarlo in oltre l’80% delle aziende Fortune 500. Il feedback dei leader aziendali è stato che vorrebbero un modo semplice e sicuro per implementarlo nella loro organizzazione.

I primi utenti di ChatGPT Enterprise – società come Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC e Zapier – stanno ridefinendo il loro modo di operare e utilizzano ChatGPT per creare comunicazioni più chiare, accelerare le attività di codifica, esplorare rapidamente le risposte a domande di business complesse, assistere il lavoro creativo e molto altro.

È l’utente, sottolinea OpenAI, a possedere e controllare i propri dati aziendali in ChatGPT Enterprise. OpenAI non esegue il training sui dati aziendali o sulle conversazioni dei clienti e i modelli di OpenAI non imparano dall’utilizzo da parte dei clienti. ChatGPT Enterprise è inoltre conforme alla normativa SOC 2 e tutte le conversazioni sono crittografate in transito e a riposo.

La nuova console di amministrazione di OpenAI consente di gestire facilmente i membri del team e offre la verifica del dominio, l’SSO e le informazioni sull’utilizzo, consentendo un’implementazione su larga scala nelle aziende.

ChatGPT Enterprise elimina inoltre tutti i limiti di utilizzo ed è fino a due volte più veloce, afferma OpenAI. Il contesto di 32k incluso in Enterprise consente agli utenti di processare input o file quattro volte più lunghi. ChatGPT Enterprise offre anche un accesso illimitato all’analisi avanzata dei dati, precedentemente nota come Code Interpreter. Questa funzione consente ai team tecnici e non tecnici di analizzare le informazioni in pochi secondi, sia che si tratti di ricercatori finanziari che analizzano i dati di mercato, di marketer che analizzano i risultati di sondaggi o di data scientist che eseguono il debug di uno script ETL.

Se si vuole adattare ChatGPT alla propria organizzazione, è possibile utilizzare i nuovi template di chat condivisi di OpenAI, per collaborare e creare flussi di lavoro comuni. Se si ha bisogno di estenderlo in una soluzione completamente custom per la propria organizzazione, il pricing include anche crediti gratuiti per l’utilizzo della API.

ChatGPT Enterprise è già disponibile: sul sito di OpenAI sono disponibili sia le informazioni tecniche che su come contattare l’azienda riguardo al nuovo piano Enterprise.