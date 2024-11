OpenAI compra il dominio Chat.com per oltre 15 milioni di dollari

OpenAI ha acquistato il dominio chat.com per 15 milioni di dollari. Già attivata il redirect di chat.com verso il sito web di ChatGPT.

A darne notizia, sui rispettivi account su X, sono Sam Altman, CEO di OpenAI e Dharmesh Shah, fondatore e CTO di HubSpot

BREAKING NEWS: Secret acquirer of $15+ million domain chat .com revealed and it's exactly who you'd think.

For those of you that have been following me for a while, you may recall that I announced earlier this year that I had acquired the domain chat .com for an "8 figure sum"… https://t.co/nv1IyddP5z

— dharmesh (@dharmesh) November 6, 2024