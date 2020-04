Gli strumenti di smart working stanno consentendo di affrontare con il lavoro da casa le restrizioni ai movimenti rese necessarie dall’emergenza Covid-19; per i professionisti, soprattutto per quelli che hanno a che fare con le tecnologie digitali, è però altrettanto importante rimanere aggiornati mediante una costante attività di training e formazione online: è a costoro che si rivolge Adobe con una serie di iniziative lanciate di recente.

Una di queste iniziative riguarda un calendario di appuntamenti speciali in live streaming, con l’Evangelist Adobe Jason Levine e altri ospiti, che si terranno dal 14 al 17 aprile 2020 e che saranno dedicati a Premiere Pro e alle app professionali per l’audio e per il video della software house di San Jose.

Sono svariati i temi trattati: dall’organizzazione del flusso di lavoro, anche da remoto, all’utilizzo degli effetti speciali, dagli strumenti smart per velocizzare il lavoro in Premiere Pro al nuovo programma Beta pubblico annunciato di recente da Adobe per gli abbonati a Creative Cloud.

Sul blog Creative Connection di Adobe sono disponibili tutte le informazioni e i link per accedere ai seminari.

Un’altra iniziativa di Adobe potenzialmente molto utile in un periodo in cui molte imprese che prima vendevano prodotti e servizi e avevano relazioni con i clienti principalmente di persona, e che ora devono rapidamente passare a un business model digitale, riguarda Magento, la nota piattaforma di digital commerce.

Per tutti gli attuali utenti di Magento, o per chiunque cerchi di sviluppare le proprie conoscenze e competenze per adattarsi più rapidamente ai cambiamenti nei modelli commerciali, Adobe offre formazione gratuita per 90 giorni.

L’iniziativa prevede accesso illimitato alla piattaforma online Magento U On-Demand Training, dove l’utente ha la possibilità di scegliere da una libreria di corsi on-demand disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fino al 30 giugno 2020.

Un engagement personalizzato per i clienti è altrettanto, se non ancora più importante per il digital commerce: Marketo Engage è uno strumento che consente di automatizzare le customer experience B2B in un modo più personalizzato.

Per i clienti attuali di Marketo Engage, o per chi desideri semplicemente esplorare i vantaggi derivanti dall’aggiungere marketing automation al proprio stack, Adobe offre anche training gratuito su Marketo Engage. Il Marketo E-Learning Passport include l'accesso a tutte le risorse di formazione della Marketo University, on demand, anche in questo caso fino al 30 giugno 2020.

Infine, Adobe Experience League è la Customer Success Platform della società di San Jose: offre apprendimento guidato, risposte rapide, risorse della community e di supporto per i principali prodotti di Digital Experience, tra cui Adobe Experience Platform, Adobe Analytics, Experience Manager, Audience Manager, Adobe Campaign, Adobe Target e Advertising Cloud.