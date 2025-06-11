Olimpiadi di Informatica: i team di studenti italiani si preparano

Si avvicina un’estate all’insegna dell’informatica per studentesse e studenti delle scuole superiori delle province di Torino, Bergamo, Pistoia, Udine, Cesena, Pisa, Forlì e Monza Brianza.

Le ragazze e i ragazzi selezionati saranno infatti protagonisti alla terza edizione (la prima in Italia) delle Western-European Olympiad in Informatics (WEOI) e alla quinta edizione delle European Girls’ Olympiad in Informatics (EGOI).

Per la prima volta l’Italia ospita le WEOI, le Olimpiadi di Informatica a cui partecipano i Paesi dell’Europa Occidentale. Si terranno a Volterra, in provincia di Pisa, dal 27 al 29 giugno. A ospitarle la Scuola Internazionale di Alta Formazione (SIAF).

Per l’Italia parteciperanno due ragazze e sei ragazzi selezionati grazie al piazzamento ottenuto alle ultime Olimpiadi Italiane di Informatica, organizzate da AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e svoltesi a Reggio Emilia a settembre 2024.

Il team italiano è quindi composto da:

Sofia Maragò – Ist. Pascal di Giaveno (TO)

– Ist. Pascal di Giaveno (TO) Leonardo Drago – Liceo Lussana di Bergamo

– Liceo Lussana di Bergamo Niccolò Baront – Ist. A. Di Savoia di Pistoia

– Ist. A. Di Savoia di Pistoia Alessandro Farcas – Ist. Pininfarina di Moncalieri (TO)

– Ist. Pininfarina di Moncalieri (TO) Diego Stocco – Ist. della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (UD)

– Ist. della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli (UD) Alessandro Damiani – Ist. Righi di Cesena

– Ist. Righi di Cesena Matilde Iannaccone – Liceo Dini di Pisa

– Liceo Dini di Pisa Andrea Malmesi – Ist. Fulcieri di Forlì

– Ist. Fulcieri di Forlì Dario Ostuni – Team Leader

– Team Leader Lorenzo Ferrari – Deputy leader

Le precedenti edizioni si sono svolte nei Paesi Bassi (2023) e nel Regno Unito (2024). L’edizione 2026 si svolgerà in Lussemburgo. Maggiori informazioni sul sito del WEOI.

Nel 2023 l’Italia ha ottenuto quattro medaglie (due argenti e due bronzi) mentre nel 2024 sono state otto le medaglie conquistate (due argenti e sei bronzi).

Sofia Maragò e Matilde Iannaccone saranno inoltre impegnate anche alle successive olimpiadi internazionali femminili (EGOI), in programma in Germania a Bonn dal 14 al 20 luglio. Insieme a loro anche Lavinia Tornaghi.

Il team italiano è composto da:

Sofia Maragò – Ist. Pascal di Giaveno (TO)

– Ist. Pascal di Giaveno (TO) Matilde Iannaccone – Liceo Dini di Pisa

– Liceo Dini di Pisa Lavinia Tornaghi – Liceo Banfi di Vimercate (MB)

– Liceo Banfi di Vimercate (MB) Noemi Gambirasio – Team Leader

– Team Leader Elia Soldati – Deputy leader

Le precedenti edizioni si sono svolte in Svizzera (2021), Turchia (2022), Svezia (2023) e Paesi

Passi (2024): 12 le medaglie conquistate dall’Italia. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di EGOI.

Le studentesse e gli studenti selezionati sono i vincitori di medaglie d’oro e d’argento della fase nazionale della precedente edizione: questa categoria viene soprannominata “Probabili Olimpici”. Tutte le squadre internazionali vengono selezionate in base ai risultati ottenuti a seguito di gare gestite dallo staff OII che si svolgono tra ottobre e aprile sia in presenza sia online. In base ai migliori punteggi viene proclamato lo studente meritevole che potrà partecipare a una competizione internazionale.

AICA e le Olimpiadi di Informatica. Oltre alle competizioni già citate, AICA organizza – insieme al MIM – la partecipazione degli studenti italiani della Scuola Secondaria Superiore alle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) e alle Olimpiadi Internazionali di Informatica (IOI, International Olympiad in Informatics). Le prime si terranno quest’anno per la prima volta a settembre in Friuli Venezia Giulia, regione che ospiterà anche le Balkan Olympiad in Informatics (per la prima volta in Italia); le seconde si terranno in Bolivia dal 27 luglio al 3 agosto 2025.