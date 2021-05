Okta acquista Auth0 e si rafforza nella gestione delle identità

Okta ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per acquisire Auth0, piattaforma di identità molto focalizzata sui team applicativi, in uno scambio di azioni del valore di circa 6,5 ​​miliardi di dollari.

Insieme, Okta e Auth0 affrontano un’ampia serie di casi d’uso dell’identità e l’acquisizione accelererà la visione condivisa delle aziende di consentire a tutti di utilizzare in sicurezza qualsiasi tecnologia, plasmando il futuro dell’identità su Internet.

La transazione accelererà la crescita di Okta nel mercato delle identità, il cui valore è stimato in 55 miliardi di dollari.

Auth0 opererà come un’unità aziendale indipendente all’interno di Okta ed entrambe le piattaforme saranno supportate, sviluppate e integrate nel tempo, diventando più performanti e di successo insieme.

Di conseguenza, le organizzazioni avranno una scelta più ampia nella selezione delle soluzioni per identità per le loro esigenze specifiche.

Le piattaforme di identità complete e complementari di Okta e Auth0 sono sufficientemente robuste da servire le organizzazioni più grandi del mondo e abbastanza flessibili da affrontare ogni caso d’uso dell’identità, indipendentemente dal pubblico o dall’utente.

Con ila continua crescita del mercato globale di cloud e IT ibrido, spinta da trasformazione digitale e sicurezza zero trust, una piattaforma di identità è diventata uno degli investimenti tecnologici più critici che un’organizzazione farà.

Queste tendenze hanno subito un’accelerazione nell’ultimo anno poiché le aziende di tutte le dimensioni e in tutti i settori hanno dovuto rapidamente ruotare per offrire esperienze online coinvolgenti. Le organizzazioni di tutto il mondo stanno rapidamente sfruttando l’identità per semplificare i processi, ridurre i costi, mantenere i massimi livelli di sicurezza e migliorare l’esperienza dei clienti per guidare la crescita aziendale.

Okta e Auth0 sono entrambi impegnati a fornire innovazione e valore alle organizzazioni che affrontano queste trasformazioni.

La transazione proposta è soggetta al ricevimento delle consuete approvazioni richieste e si prevede che si concluderà durante il secondo trimestre fiscale di Okta dell’anno fiscale 2022, cioè entro il 31 luglio 2021.