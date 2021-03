Octane X accelera il rendering GPU sul Mac con Apple Metal

Otoy ha annunciato il rilascio della nuova app Octane X che, disponibile ora gratuitamente sul Mac App Store, porta tutte le caratteristiche di Octane X Enterprise standalone sui Mac con macOS Big Sur.

La società di computer graphics e rendering ha anche introdotto due nuove offerte di abbonamenti, Octane X Prime ed Enterprise, in tandem con la nuova app, con accesso alla suite completa di integrazioni attraverso plug-in con gli strumenti di creazione di contenuti 3D leader del settore tra cui Cinema4D, SketchUp, Maya, Houdini, Blender, Modo, Nuke, Unreal Engine e Unity.

Gli utenti di MacBook Pro, iMac Pro e Mac Pro, ha sottolineato Otoy, avranno accesso a un anno intero di Enterprise Subscription, compreso RNDR, la prima piattaforma di rendering sulla GPU basata su blockchain distribuita del settore.

Tutti gli altri Mac, compresi i modelli potenziati dal chip Apple M1 e con le più recenti grafiche integrate AMD e Intel su macOS Big Sur 11.1 e successivi, avranno un anno di accesso a Prime, compreso l’accesso a tutte le integrazioni Octane X DCC.

L’ultima release di Octane X, introdotta la scorsa estate come public preview, viene definita da Otoy come il risultato finale di anni di sviluppo per il software di rendering GPU path tracer “unbiased” ottimizzato per le massime prestazioni con l’API Apple Metal.

Octane X offre una piena pixel parity con OctaneRender 2020 e successivi, rendendo lo stato dell’arte del rendering cinematografico disponibile nativamente per la prima volta in macOS.

Tra le principali caratteristiche di Octane X per macOS Metal, c’è un engine di geometria mesh completamente riscritto e ottimizzato per le GPU AMD, che supporta centinaia di milioni di primitive uniche per istanza mesh, ad alte prestazioni.

Inoltre, uno scaling lineare quasi perfetto della velocità di rendering con più configurazioni di GPU, comprese le eGPU collegate tramite Thunderbolt 3.

L’ultima release di Octane X per macOS Big Sur è disponibile anche per tutti gli attuali abbonati a OctaneRender Studio ed Enterprise.