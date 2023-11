NVIDIA presenta il servizio Generative AI Foundry su Microsoft Azure

Nvidia ha presentato un servizio di AI foundry per potenziare lo sviluppo e la messa a punto di applicazioni AI generative personalizzate per aziende e startup che utilizzano Microsoft Azure.

Il servizio Nvidia AI foundry riunisce tre elementi – una raccolta di modelli Nvidia AI Foundation, il framework e gli strumenti Nvidia NeMo e i servizi di supercomputing Nvidia DGX Cloud AI – che offrono alle aziende una soluzione end-to-end per la creazione di modelli AI generativi personalizzati. Le aziende possono quindi distribuire i loro modelli personalizzati con il software Nvidia AI Enterprise per alimentare le applicazioni di intelligenza artificiale generativa, fra cui la ricerca intelligente, la sintesi e la generazione di contenuti.

SAP, Amdocs e Getty Images sono fra i pionieri che stanno costruendo modelli personalizzati utilizzando il servizio.

“Le imprese hanno bisogno di modelli personalizzati per eseguire abilità specializzate addestrate sul DNA proprietario della loro azienda – i loro dati”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia. “Il servizio di AI foundry di Nvidia combina le nostre tecnologie di modelli di AI generativi, la nostra esperienza di formazione LLM e la nostra fabbrica di AI su scala gigante. Abbiamo costruito questo servizio in Microsoft Azure in modo che le aziende di tutto il mondo possano collegare il loro modello personalizzato con i servizi cloud leader a livello mondiale di Microsoft.”

“La nostra partnership con Nvidia si estende a tutti i livelli dello stack Copilot – dal silicio al software – e ci permette di innovare insieme per questa nuova era dell’IA”, ha dichiarato Satya Nadella, presidente e CEO di Microsoft. “Con il servizio di fonderia di AI generativa di Nvidia su Microsoft Azure, stiamo offrendo nuove capacità alle imprese e alle startup per costruire e distribuire applicazioni di AI sul nostro cloud”.

I leader del settore costruiscono LLM su misura

Il servizio di fonderia AI di Nvidia può essere utilizzato per personalizzare i modelli per applicazioni generative basate sull’AI in tutti i settori, fra cui software aziendale, telecomunicazioni e media. In qualità di primo cliente di Nvidia DGX Cloud su Microsoft Azure, SAP intende utilizzare il servizio e il workflow RAG ottimizzato con Nvidia DGX Cloud e il software Nvidia AI Enterprise in esecuzione su Azure per contribuire alla personalizzazione e alla distribuzione di Joule®, il suo nuovo copilota AI generativo in linguaggio naturale. “Joule si avvale della posizione unica di SAP al confine fra business e tecnologia e si basa sul nostro approccio pertinente, affidabile e responsabile alla Business

AI”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e membro dell’Executive Board di SAP SE. “In partnership con Nvidia, Joule può aiutare i clienti a sbloccare il potenziale dell’IA generativa per le loro aziende, automatizzando le attività che richiedono tempo e analizzando rapidamente i dati per offrire esperienze più intelligenti e personalizzate”.

“Amdocs, leader nella fornitura di software e servizi alle aziende di comunicazione e media, sta ottimizzando i modelli per il framework amAIz di Amdocs al fine di accelerare l’adozione di applicazioni e servizi di IA generativa per le telco di tutto il mondo. “La tecnologia di IA generativa presenta un’incredibile opportunità per i service provider di reinventare il modo in cui si impegnano con i clienti”, ha dichiarato Shuky Sheffer, presidente e CEO di Amdocs. “Sfruttando la tecnologia di Nvidia e Microsoft per alimentare il framework Amdocs amAlz, porteremo più rapidamente ai clienti nuove applicazioni basate sull’IA generativa e consentiremo loro di trarre vantaggio dall’immenso potenziale dell’IA generativa, offrendo al contempo sicurezza, affidabilità e prestazioni di livello aziendale. ”

Modelli ottimizzati per l’IA generativa personalizzata

I clienti che utilizzano il servizio foundry di Nvidia possono scegliere fra diversi modelli di Nvidia AI Foundation, fra cui una nuova famiglia di modelli Nvidia Nemotron-3 8B ospitati nel catalogo di modelli AI di Azure.

Gli sviluppatori possono anche accedere ai modelli Nemotron-3 8B sul catalogo Nvidia NGC nonché a modelli della comunità come i modelli Llama 2 di Meta ottimizzati per l’elaborazione accelerata di Nvidia, anch’essi in arrivo sul catalogo di modelli Azure AI.

Ottimizzata con 8 miliardi di parametri, la famiglia Nemotron-3 8B comprende versioni tarate per diversi casi d’uso e funzionalità multilingua per la creazione di applicazioni di AI generativa aziendali personalizzate.

Nvidia DGX Cloud è disponibile su Microsoft Azure Marketplace

Nvidia DGX Cloud AI supercomputing è disponibile da oggi su Azure Marketplace. Offre istanze che i clienti possono noleggiare, scalando fino a migliaia di GPU Nvidia Tensor Core, e viene fornito con il software Nvidia AI Enterprise, incluso NeMo, per accelerare la personalizzazione di LLM.L’aggiunta di DGX Cloud su Azure Marketplace consente ai clienti di Azure di utilizzare i crediti Microsoft Azure

Consumption Commitment esistenti per accelerare lo sviluppo di modelli con il supercomputing e il software Nvidia AI.I

ll software Nvidia AI Enterprise è ora integrato in Azure Machine Learning, aggiungendo la piattaforma Nvidia di software AI e data science sicuro, stabile e supportato. AI Enterprise è inoltre disponibile su Azure Marketplace, offrendo alle aziende di tutto il mondo un’ampia gamma di opzioni per lo sviluppo di AI pronte per la produzione e l’implementazione di applicazioni di AI generativa personalizzate.