Nvidia: le tecnologie di digital human danno vita a personaggi AI

NVIDIA annuncia che i principali sviluppatori di applicazioni di intelligenza artificiale, che operano in diversi settori, stanno utilizzando le tecnologie di NVIDIA con l’obiettivo di creare avatar realistici per le app in commercio e personaggi di gioco sempre più dinamici e interattivi. I risultati tangibili di queste innovazioni sono stati presentati alla GTC, la conferenza globale sull’Intelligenza Artificiale attualmente in corso, e saranno disponibili anche attraverso le demo tecnologiche di Hippocratic AI, Inworld AI, UneeQ e altri ancora.

La tecnologia NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE) – protagonista di queste nuove frontiere AI – può essere, infatti, utilizzata per migliorare discorsi e animazioni; NVIDIA NeMo fornisce, invece, modelli linguistici di base e strumenti di personalizzazione e NVIDIA RTX è la piattaforma per il rendering ray-tracing. Sono questi gli elementi che consentono agli sviluppatori di creare i Digital Human in grado di interagire utilizzando il linguaggio naturale grazie all’intelligenza artificiale, rendendo le conversazioni più realistiche e coinvolgenti.

John Spitzer, Vice President of developer and performance di NVIDIA, afferma: “NVIDIA consente agli sviluppatori di avere a disposizione un set di tecnologie all’avanguardia, potenziate dall’AI, per la creazione di accurati Digital Human. Queste tecnologie potrebbero alimentare le animazioni complesse e i discorsi colloquiali per rendere le interazioni digitali sempre più realistiche”.

La suite di tecnologie Digital Human include il linguaggio, il discorso, l’animazione e la grafica potenziata dall’AI:

NVIDIA ACE — tecnologia che aiuta gli sviluppatori a dare vita agli esseri umani digitali attraverso l’animazione facciale, alimentata da NVIDIA Audio2Face , e i discorsi, alimentati da NVIDIA Riva , costituita da riconoscimento vocale automatico (ASR) e da sintesi vocale (TTS). I microservizi ACE sono flessibili e consentono l’esecuzione dei modelli su cloud e pc tenendo conto delle capacità delle GPU locali, per aiutare gli utenti a ricevere la migliore esperienza.

— tecnologia che aiuta gli sviluppatori a dare vita agli esseri umani digitali attraverso l’animazione facciale, alimentata da , e i discorsi, alimentati da , costituita da riconoscimento vocale automatico (ASR) e da sintesi vocale (TTS). I microservizi ACE sono flessibili e consentono l’esecuzione dei modelli su e pc tenendo conto delle capacità delle locali, per aiutare gli utenti a ricevere la migliore esperienza. NVIDIA NeMo — è una piattaforma end-to-end che permette agli sviluppatori di fornire modelli di IA generativa pronti per i business, con una cura dei dati affidabile, una personalizzazione all’avanguardia, la tecnica di retrieval-augmented generation e una performance accelerata.

— è una piattaforma end-to-end che permette agli sviluppatori di fornire modelli di IA generativa pronti per i business, con una cura dei dati affidabile, una personalizzazione all’avanguardia, la tecnica di retrieval-augmented generation e una performance accelerata. NVIDIA RTX — una collezione di tecnologie rendering, come RTX Global Illumination (RTXGI) e DLSS 3.5, che permettono il path tracing in tempo reale nei giochi e nelle applicazioni.

Per mostrare le nuove capacità delle sue tecnologie, NVIDIA ha lavorato con i migliori sviluppatori di diversi settori, come Hippocratic AI, Inworld AI e UneeQ, creando una serie di nuove demo.

Hippocratic AI ha creato un Agente Sanitario incentrato sulla sicurezza, potenziato da LLM, e specializzato per ogni attività. L’agente chiama i pazienti al telefono, segue il follow up delle loro cure, impartisce istruzioni preoperatorie, esegue il processo di dimissione del paziente e molto altro ancora. In occasione della GTC, NVIDIA ha collaborato con Hippocratic AI per estendere la sua soluzione all’uso dei microservizi NVIDIA ACE, con NVIDIA Audio2Face insieme a NVIDIA Animation graph e NVIDIA Omniverse Streamer Client, con l’obiettivo di mostrare il potenziale dell’agente sanitario avatar generato dall’intelligenza artificiale generativa.

Munjal Shah, Cofounder and CEO di Hippocratic AI, ha affermato: “I nostri assistenti digitali provvedono a fornire informazioni utili, tempestive e accurate ai pazienti in tutto il mondo, la tecnologia NVIDIA ACE ci aiuta a portarli in vita con immagini all’avanguardia e animazioni realistiche che facilitano la connessione con i pazienti”.

UneeQ è una piattaforma umana digitale autonoma specializzata nella creazione di avatar potenziati dall’Intelligenza Artificiale per il servizio clienti e le applicazioni interattive. I suoi avatar digitali rappresentano i brand online, comunicando in tempo reale con i clienti per poter dare loro maggiore sicurezza nel momento dell’acquisto. UneeQ ha integrato il microservizio di NVIDIA Audio2Face nella sua piattaforma combinandolo con Synanim ML per creare un avatar altamente realistico, con l’obiettivo di migliorare la customer experience e aumentare l’engagement del consumatore.

Danny Tomsett, Founder and CEO di UneeQ, ha dichiarato: “UneeQ combina le animazioni AI NVIDIA con la nostra tecnologia di animazione sintetica Synanim ML, per fornire – in tempo reale – interazioni umane digitali che siano emotivamente reattive e che forniscano, al contempo, esperienze dinamiche alimentate da conversazioni AI”.

NVIDIA ACE è una suite di strumenti tecnologici ideata per portare in vita i personaggi nei giochi. Covert Protocol è una nuova tech demo, creata da Inworld AI in collaborazione con NVIDIA, che supera il confine di ciò che le interazioni dei personaggi possono rivelarsi nei giochi. Il motore AI di Inworld ha integrato NVIDIA Riva per ottenere un più accurato riconoscimento vocale e NVIDIA Audio2Face per ottenere espressioni facciali realistiche.

Il motore di Inworld adotta un approccio multimodale alle prestazioni dei personaggi non giocabili (PNG), riunendo cognizione, percezione e sistemi di comportamento per una narrazione coinvolgente con personaggi straordinari renderizzati in RTX in un ambiente realizzato alla perfezione.

Kylan Gibbs, CEO di Inworld AI, ha affermato: “La combinazione dei microservizi NVIDIA ACE e il motore di Inworld permettono agli sviluppatori di creare personaggi digitali che possano guidare narrazioni più dinamiche e interattive, aprendo nuove possibilità al modo in cui i giocatori decifrano, deducono e giocano”.

Gli editori di giochi di tutto il mondo stanno valutando come NVIDIA ACE possa migliorare l’esperienza di gioco dei propri titoli.

I migliori sviluppatori di giochi e di Digital Human stanno sperimentando modi in cui ACE e le tecnologie di AI generativa possono essere utilizzate per trasformare le interazioni tra giocatori e PNG in giochi e applicazioni.

Tra gli sviluppatori e le piattaforme che utilizzano ACE, vi sono: Convai , Cyber Agent, Data Monsters, Deloitte, Hippocratic AI, IGOODI, Inworld AI, Media.Monks, miHoYo, NetEase Games, Perfect World, Openstream, OurPalm, Quantiphi, Rakuten Securities, Slalom, SoftServe, Tencent, Top Health Tech, Ubisoft, UneeQ e Unions Avatars.

Gli sviluppatori possono iniziare la loro avventura con NVIDIA ACE richiedendo il programma di accesso anticipato per entrare nei modelli di sviluppo AI. Per esplorare i modelli disponibili, gli sviluppatori possono essere in grado di valutare e accedere a NVIDIA NIM, un set di microservizi facili da usare progettati per accelerare l’implementazione dell’AI generativa, con Riva e Audio2Face su ai.nvidia.com.