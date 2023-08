Nvidia e Hugging Face, partnership per l’intelligenza artificiale enterprise

La partnership tra NVIDIA e Hugging Face mette il supercomputing per l’AI generativa a portata di mano di milioni di sviluppatori che realizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altre applicazioni avanzate di intelligenza artificiale.

Offrendo agli sviluppatori l’accesso al supercomputing per l’AI di NVIDIA DGX Cloud all’interno della piattaforma di Hugging Face per addestrare e mettere a punto modelli di AI avanzati, questa combinazione – sottolinea NVIDIA – contribuirà a rafforzare l’adozione dell’AI generativa, con l’utilizzo di LLM personalizzati con i dati aziendali per applicazioni specifiche del settore, fra cui chatbot intelligenti, ricerca e sintesi.

“Ricercatori e sviluppatori sono al centro dell’AI generativa che sta trasformando ogni settore“, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Hugging Face e NVIDIA stanno collegando la più grande comunità di AI del mondo con la piattaforma di AI computing di NVIDIA nei principali cloud del mondo. Insieme, l’AI computing di NVIDIA è a portata di clic per la community di Hugging Face“.

Come parte della collaborazione, Hugging Face offrirà un nuovo servizio – denominato Training Cluster as a Service – per semplificare la creazione di modelli di AI generativa nuovi e personalizzati per le aziende. Il servizio, basato su NVIDIA DGX Cloud, sarà disponibile nei prossimi mesi.

“Le persone di tutto il mondo stanno facendo nuove connessioni e scoperte con gli strumenti di AI generativa, e siamo ancora solo agli inizi di questo cambiamento tecnologico“, ha dichiarato Clément Delangue, cofondatore e CEO di Hugging Face. “La nostra collaborazione porterà a Hugging Face il più avanzato supercomputing di NVIDIA per l’AI, per consentire alle aziende di prendere in mano il proprio destino con l’open source e con la velocità necessaria per contribuire a ciò che verrà“.

La piattaforma Hugging Face consente agli sviluppatori di costruire, addestrare e distribuire modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia utilizzando risorse open source. Oltre 15.000 organizzazioni utilizzano Hugging Face e la sua community ha condiviso oltre 250.000 modelli e 50.000 set di dati.

Spiegano le due aziende: l’integrazione di DGX Cloud con Hugging Face consentirà di accedere con un solo clic alla piattaforma di supercomputing AI multi-nodo di NVIDIA. Con DGX Cloud, gli utenti di Hugging Face potranno connettersi al supercomputing NVIDIA per l’AI, che fornisce il software e l’infrastruttura necessari per fare il training e il tuning, in modo rapido, dei modelli foundation con dati esclusivi, per guidare una nuova ondata di sviluppo di LLM enterprise.

Ne è sicura NVIDIA: grazie al Training Cluster as a Service, alimentato da DGX Cloud, le aziende potranno sfruttare i loro dati esclusivi per Hugging Face e creare modelli unici ed efficienti in tempi record.