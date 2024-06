Nutanix: monitoraggio dell’energia per valutare i progressi nella sostenibilità

Nutanix, lo specialista dell’hybrid multicloud computing, ha annunciato nuove funzionalità in Nutanix Cloud Platform che offriranno visibilità sui consumi energetici di un ambiente Nutanix.

Ciò aiuterà le aziende a migliorare i piani di sostenibilità con consumi energetici basati su misurazioni dell’hardware in uso, aggiornati in tempo quasi reale. I clienti potranno visualizzare le metriche di consumo energetico nella loro dashboard Nutanix e comprendere meglio l’utilizzo dell’energia nel loro ambiente.

“Le metriche di efficienza energetica sono sempre più importanti per il personale dell’infrastruttura IT che cerca di ottimizzare le risorse e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità“, ha dichiarato Steve McDowell, Chief Analyst di NAND Research. “Il monitoraggio attivo delle metriche energetiche è un nuovo strumento interessante per i clienti Nutanix che cercano di raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità ambientale“.

In base al report Nutanix Enterprise Cloud Index, l’88% delle aziende considera prioritaria la sostenibilità e molte stanno implementando attivamente progetti in tale ambito, in primis la modernizzazione dell’infrastruttura IT. Tuttavia, le aziende spesso faticano a misurare e pianificare in modo accurato il loro dispendio energetico, nonché le emissioni di carbonio, della loro struttura IT.

I sistemi informatici moderni sono complessi, spesso prevedono una combinazione di server in locale, piattaforme in co-location e hosting presso i service provider. Tale complessità può spesso complicare l’accesso a dati e informazioni che aiuterebbero a informare gli utenti di risorse informatiche sul loro utilizzo di energia e di risorse in generale.

Questa nuova funzionalità all’interno di Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) aiuterà i clienti a semplificare questo processo fornendo informazioni più dettagliate sul loro consumo energetico piuttosto che stime basate sui consumi presunti. Si basa inoltre sulle funzionalità recentemente rilasciate nello strumento di benchmarking X-Ray di Nutanix, che fornisce informazioni sulla potenza e sull’energia da confrontare con altri parametri di prestazioni (CPU, memoria, IOPS, ecc.) per scenari reali. In questo modo i clienti possono comprendere meglio l’utilizzo dell’energia per specifici carichi di lavoro simulati e prendere decisioni più informate sulla base dei migliori dati disponibili.

“Le aziende di tutto il mondo hanno beneficiato dell’architettura webscale basata su server di Nutanix Cloud Platform per ridurre attivamente il consumo energetico dei loro data center“, ha dichiarato Thomas Cornely, Senior Vice President, Product Management di Nutanix. “Questa nuova funzionalità di Prism Central consente ai clienti di visualizzare i parametri di utilizzo dell’energia in tempo reale e di riportare i dati storici a sostegno degli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti“.

I clienti Nutanix evidenziano la riduzione dei consumi energetici

Tenendo conto della sostenibilità, i professionisti dell’IT cercano di trovare un equilibrio tra prestazioni e fornitura efficiente di applicazioni, dati e calcolo. Tecnologie come la virtualizzazione, i container e l’infrastruttura iperconvergente (HCI) consolidano i carichi di lavoro su un minor numero di dispositivi fisici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di carbonio rispetto alle infrastrutture tradizionali.

In media, afferma l’azienda, i clienti Nutanix che hanno condiviso le loro esperienze con la soluzione Nutanix Cloud Infrastructure, il componente basato su HCI per la Nutanix Cloud Platform, hanno registrato una riduzione di oltre il 70% dell’ingombro fisico e del 50% del consumo energetico rispetto ai loro sistemi tradizionali. Una riduzione dei consumi energetici può portare a una diminuzione delle emissioni di carbonio, contribuendo a minimizzare il carico ambientale dei sistemi IT di un’azienda.

La dashboard dei consumi energetici è attualmente in fase di sviluppo ed è il primo passo per fornire agli utenti della Nutanix Cloud Platform maggiori informazioni e strumenti per supportare al meglio le loro iniziative IT sostenibili.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Nutanix.