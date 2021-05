Nutanix, Christian Turcati va in Europa

Nutanix annuncia la nomina di Christian Turcati a Director Systems Engineering, Southern Europe, ruolo che lo porterà a lavorare al fianco di Jonathan Gosselin, Senior Director of Sales, Southern Europe per guidare e sostenere il team di vendita SEMEA dell’azienda.

Entrato in Nutanix sei anni fa con il ruolo di Senior Systems Engineer per l’Italia per poi essere promosso a team leader e successivamente Systems Engineer Manager, Turcati ha sviluppato e coordinato il team di Systems Engineer focalizzato a coadiuvare i clienti a far evolvere l’infrastruttura IT da un’architettura tradizionale al nuovo paradigma Enterprise Cloud e la sua estensione in modalità hybrid e multicloud.

In qualità di Direttore Tecnico di Nutanix Italia, Turcati non è solo portavoce delle ultime release delle soluzioni Nutanix ma anche consulente ed evangelizzatore presso clienti e prospect, fornendo risposta a specifiche esigenze di implementazioni tecnologiche di alto livello.

Prima di entrare in Nutanix Turcati è stato partecipe della fase di startup e del consolidamento in Italia di alcuni dei principali vendor nel mondo IT come Netapp, Quantum, Emc, ricoprendo ruoli sia italiani che europei.

Tutte esperienze che gli hanno permesso di maturare una importante competenza nel campo delle innovazioni in ambito data center, dall’infrastruttura alle applicazioni.