Nuovi monitor Dell UltraSharp: prestazioni all’avanguardia e comfort per gli occhi

Dell Technologies alza ulteriormente l’asticella, e diventa uno dei vincitori del CES 2024 Innovation Award, presentando quello che l’azienda descrive come il primo display 5K da 40 pollici al mondo certificato per il comfort degli occhi a cinque stelle: il monitor Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub (U4025QW).

Continuando a spingere l’innovazione dei display, Dell intende rispondere alle esigenze di coloro che cercano le massime prestazioni con la migliore tecnologia e il miglior design. Che si lavori come creatore di contenuti, data scientist o ingegnere, o che si abbia semplicemente bisogno di un monitor che permetta di mantenere il flusso della propria attività professionale, l’azienda americana vuole proporre un dispositivo con il miglior valore in termini di precisione ed efficienza, per mantenere gli utenti produttivi in qualsiasi ambiente di lavoro.

Progettato per offrire una eccellente qualità visiva, il monitor U4025QW si propone come la scelta ideale per i professionisti che richiedono chiarezza e colori di livello elevato. Si tratta di un monitor curvo ultrawide certificato VESA DisplayHDR 600, dotato di tecnologia IPS Black Panel per un maggiore contrasto dei colori e dettagli precisi, con risoluzione 5K (5120×2160).

Per offrire la migliore esperienza visiva, Dell ha collaborato con TUV Rheinland per migliorare il benessere degli occhi. I monitor UltraSharp di Dell – afferma l’azienda – sono i primi ad avere la certificazione TUV Rheinland a cinque stelle per l’eye comfort, un nuovo standard industriale per il comfort degli occhi che aiuta a ridurre i segni di affaticamento della vista.

Dell, spiega la società tecnologica americana, è stata la prima a soddisfare questo nuovo standard industriale ottenendo tre risultati:

Ha raddoppiato la frequenza di aggiornamento, passando da 60Hz a 120Hz, per offrire immagini in movimento più fluide e nitide. Ha integrato un sensore di luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità dello schermo e la temperatura del colore in base alle condizioni di luce ambientale. Studi recenti – sottolinea Dell – dimostrano che ciò può ridurre la frequenza dei segni di affaticamento degli occhi dal 7% al 17% rispetto a uno schermo che mantiene una luminosità costante. Ha migliorato Dell ComfortView Plus riducendo l’esposizione alla luce blu nociva con una retroilluminazione LED più avanzata, passando da un’esposizione del 50% a meno del 35%. Secondo l’azienda le ricerche dimostrano che ciò può ridurre i segni di affaticamento degli occhi dell’8% dopo 50 minuti di attività di ricerca.

Per quanto riguarda l’accuratezza dei colori, questo monitor vanta uno spazio colore DCI-P3 / Display P3 del 99%, perfetto per le attività critiche dal punto di vista cromatico. Gli utenti possono anche calibrare facilmente i colori sullo schermo con il software Dell Color Management.

Il monitor si spinge oltre anche per quel che riguarda le sue opzioni di connettività, offrendo Thunderbolt 4 per la comodità di un singolo cavo con un’erogazione di alimentazione fino a 140W. Supporta inoltre la connettività Ethernet cablata ad alta velocità a 2,5 Gbps tramite RJ45, oltre a HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) e DisplayPort 1.4 per una trasmissione fluida delle immagini, riducendo al minimo la perdita di qualità visiva.

Il monitor UltraSharp è presentato in una pregiata finitura argento platino per un’estetica pulita, e le sue porte di accesso rapido frontali dal design intuitivo facilitano il collegamento dei dispositivi esterni.

Per chi è alla ricerca di un display di dimensioni più ridotte, il nuovo monitor Dell UltraSharp 34 Curved Thunderbolt Hub (U3425WE) sarà disponibile con risoluzione WQHD (3440×1440) e offre molte delle stesse caratteristiche all’avanguardia, tra cui la certificazione TUV Rheinland a cinque stelle per il comfort degli occhi, la tecnologia IPS Black e la connettività Thunderbolt 4 (fino a 90W di alimentazione).

Dell, inoltre, informa di aver aumentato anche l’impegno dell’azienda verso materiali più sostenibili sia nei processi di produzione che di imballaggio. Realizzato con il 100% di contenuto riciclato e/o rinnovabile, l’imballaggio usato per proteggere i monitor UltraSharp porta un passo avanti verso il raggiungimento degli ambiziosi Obiettivi 2030 dell’azienda. Entrambi i monitor, U4025QW e U3425WE, sono realizzati con l’85% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e il 100% di alluminio riciclato.

Questi monitor soddisfano inoltre i più recenti standard ambientali, come EnergyStar e TCO Certified Edge, e sono registrati EPEAT Gold. Dell è un EPEAT Climate+ Champion e possiede la più ampia gamma di monitor con la designazione EPEAT Climate+, sottolinea la società americana, il che significa che questi prodotti hanno soddisfatto le best practice del settore per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni.

Per quanto riguarda i prezzi, sono al momento noti solo quelli per gli Stati Uniti. Il monitor Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub (U4025QW), a partire da 2.399,99 dollari (USA), sarà disponibile a livello globale a partire dal 27 febbraio 2024.

Il monitor Dell Ultrasharp 34 Curved Thunderbolt Hub (U3425WE), a partire da 1.019,99 dollari (USA), sarà disponibile anch’esso in tutto il mondo a partire dal 27 febbraio 2024.