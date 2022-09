Nuovi Mini Pc Fujitsu: per punti vendita, reception e scrivanie di ufficio

Fujitsu ha introdotto una nuova gamma di Mini Pc Esprimo progettati per punti vendita, banchi di reception e scrivanie di ufficio: piccoli nelle dimensioni, ma completi dal punto di vista delle performance.

I nuovi Mini Pc Esprimo di Fujitsu sono così compatti che il loro ingombro viene paragonato dall’azienda simile a quello di un libro con la copertina rigida.

Silenziosi nel funzionamento, i modelli di Mini Pc Esprimo possono essere montati sul retro di un display o nascosti sotto una scrivania, per evitare il disordine.

Un cavo USB Type-C è tutto quel che occorre per alimentare il Pc e collegarlo a un monitor, come il modello Fujitsu AiO Display P2410.

Per ridurre ulteriormente i grovigli di cavi, tutti i modelli di Mini Pc Esprimo possono inoltre essere configurati tramite Bluetooth per la connessione senza filo di periferiche come tastiera e mouse.

La nuova gamma di Mini Pc Esprimo è ideata per tutti quegli ambienti nei quali grandi quantità di periferiche sono connesse via USB, come nel caso dei punti vendita, e per tutti gli utenti di applicazioni che necessitano di un consumo particolarmente intensivo di risorse.

Tutti i Mini Pc Esprimo presenti nella nuova gamma sono dotati di otto prese USB e due uscite display, permettendo di collegare fino a quattro schermi; alcuni modelli possono essere configurati con un massimo di 10 porte USB.

L’aggiornamento della gamma di Mini Pc Esprimo di Fujitsu comprende otto nuovi modelli disponibili con i più recenti processori Intel o AMD, con prestazioni allo stesso livello dei Pc desktop di più grandi dimensioni, afferma il produttore.

Mini Pc Esprimo: flessibili e compatti

Il modello Esprimo G9012 è il top della gamma. Un sistema ad alte prestazioni dalle funzionalità avanzate, disponibile in un design ultra-compatto dal volume di soli 0,87 litri.

Un’opzione con unità leggermente più grande (1,23 litri) è perfetta per gli utenti che hanno necessità di usufruire anche di un drive ottico.

Il modello “large top cover” aggiunge uno slot PCIe per il collegamento di dispositivi periferici e un alimentatore integrato, pur mantenendo un volume totale di 1,85 litri.

Un’altra novità è il modello Esprimo G7012A, il primo Mini Pc di Fujitsu a essere dotato di un processore AMD.

Grazie al più recente processore AMD Ryzen PRO e al sottosistema grafico AMD Radeon integrato, questo sistema vanta un elevato rapporto prezzo/prestazioni.

L’unità Esprimo G7012A è dotata di una porta USB Type-C per poter connettere un display e tutte le periferiche attraverso un unico cavo.

Christian Leutner, Vice President, Head of European Platform Business di Fujitsu, ha commentato: “Osserviamo un livello significativo di interesse nei confronti dei Mini Pc per diverse casistiche d’utilizzo che vanno dall’uso in casa a quello in ufficio fino all’impiego commerciale in ambienti come il retail.

I nuovi modelli di Mini Pc Esprimo, con la loro ricca dotazione di funzionalità, sono sinonimo di estrema portabilità, flessibilità, scalabilità e praticità. Abbiamo concentrato al loro interno una grande quantità di funzionalità, abbiamo incrementato le prestazioni e l’I/O nonostante le piccole dimensioni rendendo il Mini Pc una scelta adatta al mainstream”.

Una workstation Celsius per workload esigenti

Fujitsu ha anche introdotto la nuova workstation ad alte prestazioni Celsius W5012, progettata per ingegneri e creativi di professione, che hanno bisogno di una macchina potente ed espandibile caratterizzata da un buon rapporto prezzo/prestazioni.

I nuovi processori Intel Core di 12a generazione garantiscono performance aumentate per poter gestire anche i workload più esigenti.

Questa nuova workstation, dotata di memoria DDR5, raggiunge prestazioni elevate per eseguire senza fatica applicazioni complesse come la modellazione 3D, ed è costruita con componenti progettati per funzionare continuativamente 24 ore su 24.

Il sistema comprende le migliori opzioni per la connettività (come Intel Thunderbolt 4) ed il supporto di schede grafiche avanzate. Anche la parte di I/O è stata migliorata e prevede ora quattro porte per display e fino a 11 porte USB.

Fujitsu propone un’opzione “build-to-order” per tutti i modelli di Esprimo e Celsius che può essere sfruttata dalle aziende che hanno particolari richieste.

L’opzione “build-to-order” può essere richiesta direttamente a Finix Technology Solutions che commercializza in esclusiva per l’Italia l’intera offerta di soluzioni Fujitsu.

