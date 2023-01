Nuovi MacBook Pro 14 e 16 in ritardo? Attesa per i chip M2 Pro e M2 Max

Secondo gli ultimi rumor, il lancio dei nuovi MacBook Pro 14″ e 16″, che molti davano come in arrivo sul mercato all’inizio del 2023, avrebbe subito un ulteriore rinvio.

Apple ha introdotto i MacBook Pro da 14″ e 16″ con chip M1 Pro e M1 Max alla fine di ottobre del 2021.

È dunque passato ben più di un anno dall’ultimo upgrade hardware di questa linea. Nel frattempo, Apple ha presentato il nuovo chip M2, e il MacBook Air aggiornato con il chip M2 al suo interno. E ha lanciato anche il MacBook Pro 13″ con chip M2.

Ci si attendeva una linea MacBook Pro da 14″ e 16″ aggiornata anch’essa al nuovo chip M2, nelle versioni specifiche per quei modelli, quindi ipoteticamente M2 Pro e M2 Max. Molti li attendevano per la fine del 2022, e poi le aspettative erano state corrette all’inizio del 2023.

Ora, voci provenienti dalla supply chain indicherebbero che il lancio dei MacBook Pro da 14″ e 16″ di nuova generazione potrebbe subire un ulteriore ritardo. A parte il rumor che ipotizza che dovremo aspettare ancora, non ci sono però dettagli particolari sul perché del ritardo e sulla nuova timeline da parte di Apple.

Secondo il tech reporter di Bloomberg Mark Gurman, i nuovi MacBook Pro dovrebbero arrivare nella prima metà di quest’anno, quindi un ventaglio temporale abbastanza ampio. Gurman ritiene anche che i nuovi modelli avranno lo stesso design e grosso modo le stesse caratteristiche di quelli attuali da 14 e 16 pollici, ma con i chip M1 Pro e M1 Max sostituiti dai nuovi M2 Pro e M2 Max.

Questi ultimi, peraltro, porterebbero avanzamenti che Gurman ipotizza essere marginali rispetto ai processori dei MacBook Pro attuali.

Se queste voci dovessero rivelarsi fondate, la data di uscita dei nuovi modelli di MacBook Pro da 14″ e 16″, che prima molti si attendevano entro marzo, potrebbe avere un nuovo limite temporale spostato a giugno.

Si arriverebbe in questo modo a ridosso della WWDC, e dell’ipotetico annuncio da parte di Apple di un ulteriore processore tutto nuovo, l’M3. Per quest’ultimo, precedenti rumor non escludevano che potesse arrivare entro il 2023.

Inoltre, entro la WWDC dovrebbe fare il suo debutto – nell’ambito della fascia Pro dei computer Apple – anche l’altrettanto, e forse ancor più atteso Mac Pro Apple Silicon.

In ogni caso, ricordiamo come sempre che al momento si tratta solo di rumor, e che non c’è alcuna conferma ufficiale. Tali ipotesi potrebbero quindi essere smentite in qualsiasi momento.