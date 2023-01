Nuovi Mac in arrivo molto presto da Apple, secondo i rumor

Secondo gli ultimi rumor, Apple sarebbe in procinto di annunciare un aggiornamento a una gamma di computer Mac.

Questo annuncio potrebbe arrivare molto presto, forse anche domani: e comunque i rumor parlano di questa settimana o al massimo l’inizio della prossima.

L’ipotesi è che la presentazione possa avvenire in anteprima con un briefing e poi successivamente con un annuncio pubblico sul sito ufficiale.

Cosa potrebbe annunciare Apple?

Chiaramente bisogna prendere tali voci e indiscrezioni con le pinze e con le dovute cautele. Non c’è alcuna conferma ufficiale e, se anche qualcosa si stesse muovendo nel dipartimento di pubbliche relazioni di Apple, sarebbe arduo indovinare cosa, di preciso.

Anche se l’ipotesi di un aggiornamento riguardante il Mac avesse un qualche fondamento, non si potrebbe dare per scontato che si tratti di hardware: potrebbe anche trattarsi di software o del sistema operativo o di annunci di tutt’altro tipo.

Oppure, potrebbe effettivamente trattarsi di un upgrade hardware di una o più delle linee Mac. Le aspettative non mancano di certo, lungo tutta l’offerta di computer Mac.

C’è attesa, ad esempio, per i nuovi MacBook Pro 14” e 16” che dovrebbero essere equipaggiati con gli ipotetici nuovi chip M2 Pro e M2 Max. Questi modelli con i chip di nuova generazione erano stati dati come in arrivo già negli ultimi mesi dello scorso anno, quindi potrebbero essere i candidati di un prossimo annuncio da parte di Apple.

Anche la linea Mac mini, che al momento include modelli con chip Apple M1 e una configurazione addirittura ancora con processore Intel Core, non desterebbe uno stupore particolare se venisse aggiornata.

All’orizzonte c’è sempre anche il Mac Pro Apple Silicon: neanche questa ipotesi può essere esclusa a priori, visto che anche la workstation desktop professionale è ancora del tutto basata su processori Intel, a più di due anni dall’inizio della transizione.

Non resta che attendere l’annuncio di Apple, sempre ammesso che il rumor sia fondato e che l’annuncio di nuovi Mac effettivamente avvenga entro pochi giorni.