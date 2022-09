iOS 16.1 beta per gli sviluppatori, le novità in arrivo su iPhone

Apple ha rilasciato le nuove versioni dei sistemi operativi di iPhone e iPad, iOS 16.1 beta e iPadOS 16 beta 8, per gli sviluppatori e beta tester.

Non si tratta chiaramente di rilasci destinati agli utenti finali ma danno un’anteprima dei nuovi contenuti che sono in arrivo, soprattutto su iPhone, dato che, in questo caso, iOS 16 è già disponibile.

Vediamo allora le principali novità di iOS 16.1 beta.

Molto interessante – ma al momento disponibile solo negli Stati Uniti – la funzionalità Clean Energy Charging, un nuovo controllo delle impostazioni della batteria di iPhone progettata da Apple per cercare di ridurre l’impronta di carbonio facendo sì che l’iPhone ricarichi quando è disponibile elettricità a basse emissioni di carbonio, nell’ambito della routine di ricarica dell’utente.

Un’altra novità riguarda la smart home, e nello specifico il nuovo standard Matter, con l’introduzione di una nuova sezione Matter Accessories.

In iOS 16.1 beta c’è poi un’ulteriore opzioni di personalizzazione delle schermate home e di blocco – quest’ultima tra i principali elementi di rinnovamento dell’ultima major release del sistema operativo –, con una più semplice selezione dei rispettivi wallpaper.

Una novità di interesse al momento esclusivo per gli sviluppatori è la re-introduzione in quest’ultima beta delle API Live Activities. Gli sviluppatori le possono sfruttare per implementare nelle proprie app il supporto per la nuova funzione delle Attività in tempo reale.

Un’altra funzionalità di iOS 16 molto attesa e accolta con soddisfazione dagli utenti è la percentuale della batteria di iPhone sulla relativa icona nella barra di stato. Ora, con iOS 16.1 beta, questa funzione è disponibile su ulteriori modelli dello smartphone: iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini.

Con la release iOS 16.1 beta Apple ha inoltre aggiunto la possibilità di cancellare del tutto l’app Wallet da iPhone, oltre a rimuoverla dalla schermata home, per chi non ne utilizza le funzionalità (che, dopo averla cancellata, chiaramente non sono più disponibili).

Apple ha poi aggiornato l’interfaccia della schermata per gli screenshot e aggiunto altre piccole modifiche e miglioramenti.

