Nuove stampanti e multifunzione Lexmark per gruppi di lavoro medi e grandi

Lexmark, lo specialista delle soluzioni di imaging e IoT, annuncia la disponibilità di nove nuovi dispositivi multifunzione (MFP) e stampanti A4 a colori e in bianco e nero. Questi device offrono funzionalità di sicurezza e sostenibilità migliorate, oltre a un supporto per soluzioni scalabili e prestazioni elevate.

Pensati per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni con volumi di stampa mensili fino a 10.000 pagine (a colori) o 20.000 pagine (monocromatiche), i nuovi dispositivi possono essere utilizzati in modalità stand alone o far parte di una flotta aziendale. Le feature di base includono connettività wireless, un’elevata capacità di input e una porta USB frontale per la connessione ad una tastiera e al lettore badge. Lo schermo touchscreen privo di pulsanti, in stile tablet, semplifica l’interazione ed è facile da igienizzare.

Per una maggiore sicurezza, i nuovi dispositivi integrano il Lexmark Trusted Platform Module (TPM), che include autenticazione on board, controlli di integrità del sistema e funzionalità crittografiche per creare un’impronta digitale unica dello stesso. Il TPM soddisfa i rigorosi standard di sicurezza del settore, tra cui Common Criteria e Federal Information Processing Standard (FIPS).

“Questi nuovi dispositivi della serie 5 e 6 sono progettati per rappresentare un’aggiunta affidabile, produttiva, sicura e sostenibile alle risorse IT aziendali. Il dipartimento IT apprezzerà sicurezza, solidità e manutenibilità di questi dispositivi, mentre l’elevata qualità di stampa, le prestazioni eccezionali e l’intuitiva interfaccia touchscreen faranno la felicità degli utenti”, dichiara Giancarlo Soro, Amministratore Delegato di Lexmark Italia.

I device A4 a colori (CX635adwe, CX532adwe, CS632dwe, CS531dw) e in bianco e nero (MX632adwe, MX532adwe, MS632dwe, MS631dw e MS531dw), afferma Lexmark, sono:

Produttivi: funzionalità migliorate quali il wireless standard, varie opzioni di vassoio e la comodità di una cucitrice opzionale per i dispositivi multifunzione, consentono di operare più velocemente.

Durevoli: realizzati per durare sette anni o più, anche in ambienti difficili e ad alto utilizzo, con componenti di lunga durata, tra cui i telai in acciaio.

Sicuri: le funzionalità di sicurezza avanzate proteggono dati, dispositivi e reti.

Smart: i sensori IoT monitorano continuamente centinaia di punti dati, rendendo questi dispositivi facili da gestire senza gravare sul lavoro del dipartimento IT.

Sostenibili: le certificazioni Energy Star, RoHS e EPEAT Silver soddisfano i più severi requisiti ambientali globali, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità delle aziende.

“I dispositivi Lexmark della serie 5 e 6 puntano a svolgere il grosso del lavoro delle flotte dei nostri clienti aziendali. Non vediamo l’ora di condividerli, evidenziando le tecnologie avanzate che supportano la qualità, l’affidabilità e la sicurezza che i nostri clienti si aspettano da un brand come Lexmark”, continua Soro.

Un nuovo dispositivo multifunzione e una nuova stampante a colori (XC2335 e C2335) e altrettanti device in bianco e nero (XM3350 e M3350) specificamente progettati per il programma BSD saranno inoltre disponibili presso i rivenditori autorizzati, ha annunciato Lexmark.

