Logitech lancia la Slim Signature Combo MK950

Logitech ha lanciato la tastiera wireless Signature Slim K950 e la Signature Slim Combo MK950, che include una tastiera e un mouse, oltre alle versioni dedicate al mondo business.

Questi nuovi prodotti sono progettati per rivoluzionare l’esperienza di utilizzo dei computer, sia personali che professionali, offrendo una soluzione ideale per chi cerca uno spazio di lavoro unico e versatile.

Design e funzionalità avanzate

I prodotti Signature Slim si distinguono per il loro design accattivante, in grado di integrarsi perfettamente in ogni tipo di ambiente lavorativo o domestico. Grazie alle funzionalità superiori rispetto alle comuni tastiere entry-level e alla possibilità di personalizzazione tramite software, queste nuove aggiunte alla famiglia Logitech offrono un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni, ottimizzando la gestione delle attività quotidiane e lavorative direttamente dalla propria scrivania.

Sinergia tra tastiera e mouse

“Con la tastiera Signature Slim, abbiamo voluto creare il complemento ideale al mouse Signature, lanciato due anni fa, per supportare efficacemente chi gestisce simultaneamente lavoro e vita personale,” spiega Art O’Gnimh, direttore della divisione Core Personal Workspace Solutions di Logitech. La Signature Slim assicura un controllo ottimale sia nell’ambito professionale che in quello privato, garantendo una connessione impeccabile con dispositivi domestici e lavorativi.

Opzioni di colore e compatibilità multi-dispositivo

La Signature Slim Combo è disponibile nei colori Graphite e Off-White, includendo la tastiera wireless Signature Slim K950 e il mouse wireless Signature Plus M750. Pensata per adattarsi a stili di vita dinamici, dove lavoro e tempo libero si intrecciano, questa tastiera permette di passare facilmente dalla scrittura sul desktop di casa al laptop di lavoro, collegandosi fino a tre dispositivi simultaneamente. La tranquillità dei tasti e del mouse, unita alla precisione dello scorrimento SmartWheel, promuove produttività e concentrazione.

Esperienza di digitazione superiore e personalizzazione

La Signature Slim K950 offre un’esperienza di digitazione reattiva e confortevole, con un design sottile che non rinuncia alla familiarità d’uso tipica dei laptop. L’app Logi Options+ migliora ulteriormente l’interazione con tastiera e mouse, introducendo scorciatoie personalizzabili per massimizzare l’efficienza quotidiana.

La variante “For Business”

La Signature Slim Combo for Business rappresenta la soluzione ideale per le esigenze dei team IT, offrendo una tecnologia wireless sicura e affidabile grazie a Logi Bolt. Questo set di tastiera e mouse facilita la gestione dei dispositivi aziendali, assicurando aggiornamenti e funzionalità ottimali con il supporto globale di Logitech Sync. Compatibile con i principali sistemi operativi, è perfetto per implementazioni su larga scala.

Impegno verso la Sostenibilità

Logitech si impegna a ridurre l’impatto ambientale, certificando i suoi dispositivi come “carbon neutral” e utilizzando imballaggi sostenibili e plastica riciclata post-consumo. Questa filosofia si riflette anche nella linea Signature Slim, che comprende materiali riciclati in diverse percentuali a seconda del colore e del modello, promuovendo un approccio responsabile verso l’ambiente

Prezzi e disponibilità