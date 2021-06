Capire il cloud: le nuove funzionalità di Google Cloud Monitoring per Grafana

Google Cloud collabora regolarmente con partner terzi, come Grafana Labs, per rendere più semplice per i clienti creare lo stack di osservabilità desiderato sfruttando una combinazione di strumenti diversi.

Più di due anni fa, ha messo in evidenza Google, la collaborazione con Grafana Labs ha contribuito a introdurre il plugin Cloud Monitoring per Grafana.

Da allora, Google Cloud ha continuato a collaborare con Grafana per apportare molti miglioramenti all’esperienza. Update preziosi, perché l’osservabilità delle metriche è un fattore chiave per un team operativo di successo, abilitando visualizzazioni, analisi e risoluzione dei problemi sempre più efficaci.

Come parte di questo continuo lavoro di collaborazione, Big G ha ora annunciato nuove funzionalità per il plug-in Google Cloud Monitoring per Grafana.

Siccome è sempre più facile modificare che creare da zero, Google ha preso le 15 sample dashboard più popolari dalla libreria di esempi di dashboard di Google Cloud Monitoring su GitHub e le ha convertite in un formato compatibile con Grafana.

Sono sample dashboard pronte da installare da Grafana in un solo clic. Con questa libreria di esempi, l’utente può facilmente importare un sample, applicarlo a un progetto di prova, modificarlo e salvarlo come necessario.

A volte è necessario passare dall’interfaccia Grafana alla Google Cloud Console per la risoluzione dei problemi. Quando ciò accade, è facile perdere il contesto e può essere difficile individuare i dati della serie temporale.

Per questo Google ha introdotto il deep linking al Cloud Monitoring metrics explorer sul grafico di Grafana. Gli utenti possono facilmente accedere alla Cloud Console attraverso il deep linking e connettersi direttamente alle time series su cui vogliono indagare.

L’anno scorso, ha sottolineato Google, Cloud Monitoring ha migliorato il flusso di creazione della dashboard, includendo un nuovo modo di pre-elaborare i tipi di metriche delta e cumulative. Ora gli utenti hanno a disposizione opzioni per pre-elaborare le metriche delta in base al loro rate, e possono anche scegliere di visualizzare le metriche cumulative sia come rate che come delta.

Con queste opzioni è possibile scegliere di visualizzare i dati nel loro formato originale o in un formato facilmente trasformabile in un rate o in una variazione di valore.

Cloud Monitoring MQL (Monitoring Query Language) è stato rilasciato come generalmente disponibile l’anno scorso, rendendo più facile l’esecuzione di calcoli avanzati. Google ha ora abilitato l’editor MQL sul plugin Grafana in modo da poter eseguire la query MQL esistente direttamente dall’interfaccia di Grafana.