Le nuove funzionalità di Excel per desktop e per il web

Microsoft ha rilasciato una serie di update che migliorano diversi aspetti di Excel sia nella versione desktop per Windows sia nella versione per il web.

Un miglioramento fortemente richiesto dagli utenti, ha sottolineato Microsoft, riguarda le finestre di dialogo della funzione di formattazione condizionale in Excel per Windows.

Per gli abbonati a Microsoft 365, queste finestre di dialogo sono ora sono ridimensionabili in modo che l’utente possa vedere più regole alla volta e affinché sia più facile vedere la formula e l’intervallo a cui le regole si applicano.

Questo miglioramento è stato introdotto sia nella Gestione regole formattazione condizionale sia nelle finestre di dialogo Nuova/Modifica regola.

Inoltre, sempre per gli iscritti a Microsoft 365, in Excel per Windows – e presto anche in Excel per Mac – c’è un nuovo pulsante per duplicare una regola di formattazione condizionale selezionata.

Per ottenere questi miglioramenti occorre essere abbonati a Microsoft 365 e installare gli ultimi aggiornamenti: per Windows, si tratta della versione 16.0.13530 o superiore; per Mac è la versione 16.47 o superiore.

Sono poi diverse le nuove funzioni introdotte da Microsoft in Excel per il web, che di recente ha beneficiato anche di miglioramenti nelle prestazioni.

Quando si apre una cartella Excel contenente più fogli di lavoro, ora è possibile saltare direttamente a quello desiderato. Basta cliccare sul nuovo pulsante Tutti i fogli (All Sheets) nell’angolo in basso a sinistra e poi selezionare il foglio di lavoro.

Ora è inoltre possibile selezionare più intervalli che non sono adiacenti l’uno all’altro e applicare il colore di riempimento o copiare e incollare: basta tenere premuto il tasto Ctrl mentre si selezionano gli intervalli desiderati.

Excel per il web ora supporta di default le scorciatoie da tastiera. Shortcut quali Alt, Ctrl-1, Ctrl-Shift-A, e altri ora vengono indirizzati a Excel e non al browser. Per visualizzare l’elenco delle scorciatoie da tastiera di Excel disponibili è possibile cliccare sulla scheda Guida (Help) e seleziona Scelte rapide da tastiera: l’opzione Ignora le scelte rapide del browser è attivata per impostazione predefinita.

Queste sono solo alcune delle principali nuove funzioni introdotte in Excel per il web da Microsoft, che ha anche preannunciato che altre sono in arrivo presto.