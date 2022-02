Nuova Windows 11 Insider Preview: un’anteprima ricca di novità

Microsoft ha annunciato di aver rilasciato Windows 11 Insider Preview Build 22557 per i Windows Insiders nel Dev Channel.

La nuova build di anteprima include numerose nuove funzionalità e opzioni, per l’attività di test degli utenti Insider.

Tra le novità: le cartelle nell’area delle app aggiunte in Start, i sottotitoli dal vivo, una nuova esperienza Focus, miglioramenti di accesso rapido in File Explorer, nuovi gesti touch e molto altro.

In seguito al feedback degli utenti, Microsoft ha introdotto la prima versione delle cartelle per organizzare i “pin” in Start, in questa build di Windows 11.

Basta trascinare un’app sopra un’altra per creare una cartella ed è poi possibile aggiungere altre app, riorganizzare e rimuovere le app da una cartella.

Focus è una nuova esperienza che permette agli utenti di rimanere concentrati e ridurre al minimo le distrazioni sul pc. E diventa anche più facile silenziare i banner di notifica con l’opzione non disturbare.

Nelle impostazioni l’utente può impostare delle regole per attivare automaticamente “non disturbare”: per esempio, per impostare l’attivazione automatica al di fuori dell’orario di lavoro.

Inoltre, è possibile impostare le notifiche prioritarie per controllare se le chiamate, i promemoria e app specifiche possano passare, quando non disturbare è attivo.

Quando si avvia una sessione focus, i badge della barra delle applicazioni sono disattivati, così come il lampeggiamento delle applicazioni nella barra, mentre un timer focus appare sullo schermo e non disturbare si accende.

Focus in Windows 11 si integra con l’app Clock, in modo da poter riprodurre musica calmante e vedere un elenco di attività da Microsoft To-Do. Quando la sessione di focus termina, l’utente riceve una notifica, e l’esperienza può essere personalizzata a piacimento nelle impostazioni.

La funzione Live captions aiuta tutti gli utenti, comprese le persone con problemi di udito, a seguire meglio l’audio visualizzando i sottotitoli del contenuto parlato.

Microsoft sta poi distribuendo – in questa build per Insider di Windows 11 – un aggiornamento alla vista Quick Access di File Explorer. In primo luogo, il supporto “Pin to Quick Access” è stato esteso dalle sole cartelle ai file. I file aggiunti sono mostrati in una nuova sezione sopra quelli recenti.

Poi, per gli utenti che accedono a Windows con un account Microsoft o di Lavoro/Education, i file “pinned” e recenti da Office.com saranno mostrati anch’essi in Quick Access. Le modifiche sui pin dei file in OneDrive, SharePoint e Teams si sincronizzano e si riflettono in Office.com e nelle app di Office.

E, a proposito di sincronizzazione, quando l’utente sfoglia le cartelle OneDrive, ora può vedere lo stato di sincronizzazione e l’utilizzo della quota senza dover lasciare Esplora file.

Questa build include inoltre cinque nuovi gesti touch per rendere più facile e veloce la navigazione di Windows 11 su un pc abilitato.

Microsoft ha poi migliorato l’esperienza Snap Layouts, e i valori predefiniti per Sleep e Screen off sono stati aggiornati per ridurre il consumo di energia, e le emissioni di carbonio, quando i pc sono inattivi.

La società di Redmond ha anche lavorato su ulteriori miglioramenti alla navigazione web con Microsoft Edge e Narrator. E ha aggiornato il design di Task Manager per adattarlo al nuovo stile di Windows 11.

Ci sono poi numerosi altri aggiornamenti e miglioramenti, tra cui il drag and drop che è ora supportato sulla barra delle applicazioni di Windows 11.

Ricordiamo che si tratta di una build riservata ai test per gli utenti del programma Insider, ma anche nel canale stabile di Windows 11 per tutti gli utenti sono in arrivo numerose novità.