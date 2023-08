Nuova Country Leader per Salesforce in Italia: è Vanessa Fortarezza

Salesforce ha annunciato oggi la nomina di Vanessa Fortarezza come nuova Country Leader per l’Italia.

La manager andrà a guidare un’azienda che ha una solida base di clienti in tutti i settori verticali e in tutte le dimensioni dalle piccole imprese al mondo enterprise ed è in grande espansione nel settore Pubblico.

Fortarezza, in Salesforce dall’inizio del 2015, ha dato un forte impulso alla crescita dell’azienda all’interno del mercato italiano, ricoprendo negli anni ruoli di crescente responsabilità con particolare focus nei settori Telco, Media, Energy & Utilities, sino a ricoprire una posizione internazionale – nell’ultimo anno – come Senior Vice President Sud Europa per la Pubblica Amministrazione, dove si è occupata di guidare la strategia di sviluppo della divisione in Francia, Italia, Spagna e Portogallo con risultati sorprendenti.

La manager ha una solida esperienza ultraventennale nelle multinazionali americane del software, prima di approdare in Salesforce ha lavorato per oltre dieci anni in Microsoft dove ha ricoperto ruoli in costante crescita di responsabilità gestendo clienti in diversi ambiti come Pubblica Amministrazione, Telco, Media e Retail.

Fortarezza vive i valori dell’azienda e come leader di Salesforce si è contraddistinta per le sue solide competenze contribuendo significativamente allo sviluppo della cultura aziendale volta a Diversity and Inclusion. È infatti impegnata da anni come mentor in azienda ma anche all’esterno collabora con associazioni quali Valore D e Young Women Network per promuovere il lavoro inclusivo e sostenere l’avanzamento della leadership femminile.

“Sono onorata di ricoprire un ruolo così prestigioso nell’azienda che mi ha visto crescere a livello professionale e umano. Salesforce è un’azienda straordinaria non solo per le sue soluzioni cloud, ma anche per la cultura aperta all’innovazione e all’inclusione che ne costituisce elemento distintivo. Far parte di un team di talenti e aiutarli a realizzare il loro potenziale è la mia missione come Leader di un team esteso che abbraccia diverse specializzazioni. Se le persone si appassionano al loro lavoro, allora non ci sono limiti a quello che possiamo realizzare insieme”, commenta Vanessa Fortarezza, nuova Country Leader di Salesforce per l’Italia. “È con la mia dedizione e passione che intendo guidare Salesforce in Italia, aprendo la strada a un nuovo capitolo della nostra storia e creando un team di talenti che sapranno interpretare al meglio le esigenze delle aziende italiane per guidarle verso il cambiamento di trasformazione digitale”.

In quanto Country Leader di Salesforce Italia, Fortarezza guiderà la strategia di crescita dell’azienda e avrà un ruolo chiave nella definizione delle relazioni con l’ecosistema di Clienti, Partner e con le Istituzioni.