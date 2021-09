Ntt lancia la piattaforma Private 5G Network-as-a-Service

Ntt ha annunciato la sua piattaforma Private 5G (P5G), la prima piattaforma di private LTE/5G Network-as-a-Service (NaaS), disponibile a livello globale. Con una serie completa di servizi end-to-end che va oltre la rete, NTT P5G aiuta i CIO e i Chief Digital Officer a sfruttare i benefici del Private 5G per rispondere alle problematiche di business e continuare a innovare per stare al passo con il futuro dell’impresa.

La piattaforma NTT P5G si avvale dei principi di design thinking per integrare sicurezza e privacy by design, fornendo benefici in termini di prestazioni e costi, con un ROI certo. Basata su un’architettura nativa cloud, la piattaforma può essere disponibile su cloud, on-premises o at-the-edge. La piattaforma viene pre-integrata dai principali partner di rete e software, consentendo alle organizzazioni di proteggere, scalare e sezionare la propria rete in modo flessibile. Grazie alla tecnologia brevettata MicroSlicing, NTT P5G consente alle applicazioni mission-critical di sfruttare i vantaggi del 5G privato.

Sostenere la trasformazione digitale aziendale attraverso le economie e l’automazione offerte dal cloud è il fulcro della vision di Ntt nei confronti del Private 5G. L’intento di NTT è guidare l’accelerazione del Private 5G per soddisfare le mutevoli esigenze delle aziende di tutti i settori, inclusi l’automotive, il manufacturing, l’healthcare e il retail, per creare un allineamento senza precedenti di dati, connettività, sicurezza e comunicazioni. Ntt è l’unico fornitore a offrire la migliore rete globale, una comprovata esperienza verticalizzata e una suite completa di funzionalità per lo sviluppo e la gestione delle applicazioni.

Ntt ha nominato uno dei massimi esperti del mercato wireless, Shahid Ahmed, in qualità di EVP di New Ventures and Innovation. Shahid contribuirà a spingere il portfolio di servizi Private 5G, a guidare i risultati della trasformazione digitale dei clienti e ad ampliare l’ecosistema delle collaborazioni. Shahid vanta più di 25 anni di esperienza tecnologica focalizzata sulla trasformazione aziendale, ricoprendo incarichi chiave di leadership per Accenture, PricewaterhouseCoopers e Sprint. Inoltre, è stato nominato advisor per la United States Federal Communications Commission (FCC).

Insieme, le società del gruppo Ntt stanno accelerando l’adozione di soluzioni 5G aperte e virtualizzate a livello globale in collaborazione con l’ecosistema degli stakeholder. Questo approccio consente a Ntt di fornire una suite completa di servizi di digital transformation.