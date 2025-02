NTT DATA presenta il report Technology Foresight 2025

NTT DATA, leader globale nell’innovazione di servizi tecnologici e business, ha pubblicato l’edizione 2025 del report NTT DATA Technology Foresight, che ogni anno evidenzia le più importanti tendenze tecnologiche emergenti.

Il report analizza i contesti aziendali che prosperano grazie all’uso efficace dell’IT, sulla base di una raccolta di dati completa e obiettiva che offre una guida strategica allo sviluppo del settore.

L’edizione di quest’anno enfatizza una più amplia prospettiva globale, offrendo non solo un’analisi dettagliata dei trend, ma anche raccomandazioni pratiche per aiutare le aziende a tradurre l’innovazione in azioni concrete.

In un mondo in continua evoluzione, caratterizzato da sfide sociali ed economiche sempre più complesse, è essenziale sviluppare strategie di lungo termine per rimanere competitivi nel mercato globale. NTT DATA analizza lo stato attuale delle aziende che utilizzano l’IT per crescere e consolidarsi ed elabora l’NTT DATA Technology Foresight, proponendolo come una bussola per orientarsi nel futuro.

Le novità dell’edizione 2025 di NTT DATA Technology Foresight

Oltre agli approfondimenti presentati nelle edizioni precedenti, il report di quest’anno introduce due novità:

Una prospettiva globale ancora più ampia: grazie al rafforzamento della struttura Global One Team, il report 2025 analizza le tendenze e prospettive di un numero ancora maggiore di aree geografiche, utilizzando le peculiarità di ogni regione per individuare i trend con maggiore precisione. Dall’identificazione delle tendenze alla proposta di strategie operative: a differenza delle edizioni precedenti che si limitavano a individuare i trend, l’edizione 2025 comprende proposte concrete di possibili azioni da intraprendere. Fornendo indicazioni specifiche su come collegare la tecnologia ai risultati di business, NTT DATA sostiene le aziende nel prendere decisioni rapide ed efficaci in un contesto di cambiamento sempre più veloce.

I cinque trend tecnologici del 2025

NTT DATA Technology Foresight 2025 identifica cinque trend primari, ognuno dei quali evidenzia la direzione del cambiamento tecnologico, considerando il rapporto tra tecnologia, business e società. Ogni sezione analizza le tecnologie più innovative insieme a casi d’uso reali, con proposte per favorire l’applicazione concreta nel mondo aziendale.