NTT DATA lancia Smart AI Agent. Obbiettivo: 2 mililiardi di fatturato entro il 2027

NTT DATA ha annunciato il lancio del suo Smart AI Agent di nuova generazione.

Questo strumento di intelligenza artificiale avanzato rappresenta una pietra miliare nella strategia dell’azienda per accelerare l’adozione dell’AI generativa. La stima di fatturato derivante dalle attività legate a Smart AI Agent ammonta a 2 miliardi di dollari entro il 2027.

Smart AI Agent estrae, organizza ed esegue autonomamente le attività in risposta alle istruzioni dell’utente, in modo complementare rispetto alla forza lavoro esistente e snellendo processi dispendiosi in termini di tempo. Migliorando l’efficienza in tutti i settori, Smart AI Agent consente alle aziende di valutare e implementare rapidamente le applicazioni di AI generativa, ottimizzando i flussi di lavoro e aumentando la produttività.

Yutaka Sasaki, Presidente e CEO di NTT DATA, dichiara: “Il lancio del nostro Smart AI Agent risponde direttamente alla crescente domanda di strumenti in grado di sbloccare il pieno potenziale dell’AI generativa. In NTT DATA ci impegniamo a promuovere l’innovazione che porta al successo delle aziende. Smart AI Agent è stato progettato per ridurre il carico operativo, promuovere l’adozione dell’AI e aiutare le organizzazioni a realizzarne il vero valore”.

David Pereira, Chief GenAI Officer Europe & LATAM di NTT DATA, ha aggiunto:“Questa tecnologia rappresenta un significativo balzo in avanti per una più diffusa adozione dell’AI generativa. L’emergere di quella che noi definiamo ‘Agentic AI’- entità autonome che utilizzano tecniche di AI per raggiungere obiettivi specifici – stabilisce un nuovo paradigma. Questo cambiamento migliorerà il time-to-market, ridurrà al minimo gli errori umani e consentirà processi più efficienti dal punto di vista dei costi”.

Smart AI Agent sta già avendo un impatto in settori chiave. Sta migliorando l’efficienza dell’analisi dei dati DevOps nell’industria automobilistica, migliorando i processi di reporting normativo per il settore bancario e ottimizzando il ciclo di marketing per un importante produttore di gas.

Le principali funzionalità dello Smart AI Agent

Pianificazione delle attività : automatizza flussi di lavoro complessi suddividendo autonomamente le attività in processi semplificati.

: automatizza flussi di lavoro complessi suddividendo autonomamente le attività in processi semplificati. Collaborazione multi-agent : consente a più agenti AI di lavorare insieme sui flussi di lavoro per migliorare l’efficienza e l’efficacia.

: consente a più agenti AI di lavorare insieme sui flussi di lavoro per migliorare l’efficienza e l’efficacia. Generazione avanzata di Retrieval-Augmented (RAG): fornisce ricerche contestuali di dati corporate interni per ottenere risultati di qualità superiore.

fornisce ricerche contestuali di dati corporate interni per ottenere risultati di qualità superiore. Agent Ops : genera dati di convalida da documenti aziendali per ottimizzare i processi operativi.

: genera dati di convalida da documenti aziendali per ottimizzare i processi operativi. User-in-the-Loop (UITL): in arrivo nel marzo 2025, le funzionalità UITL miglioreranno continuamente i flussi di lavoro degli agenti in base al feedback degli utenti, creando un ciclo di ottimizzazione autonoma.

La soluzione end-to-end Smart AI Agent di NTT DATA comprende consulenza, implementazione e supporto continuo, garantendo una perfetta integrazione tra aziende. Mentre molte organizzazioni utilizzano servizi di cloud pubblico per sfruttare l‘AI generativa, NTT DATA riconosce che le aziende attente alla sicurezza richiedono soluzioni di cloud privato. L’azienda fornisce un’infrastruttura ottimale per ambienti sia pubblici che privati, garantendo riservatezza e compliance.

Oltre a creare un valore significativo per le aziende, Smart AI Agent affronta anche il problema della carenza di talenti a livello globale. Automatizzando i compiti più ripetitivi, consente alla forza lavoro di concentrarsi su attività più strategiche e a valore aggiunto.

Smart AI Agent sarà distribuito dapprima negli Stati Uniti, in Cina e in diversi Paesi europei tra cui l’Italia, per poi essere disponibile in tutto il mondo.