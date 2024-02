NTT Data: le banche stanno migrando verso tecnologie cloud basate su IA

NTT DATA, società globale specializzata nei servizi IT e di business digitale, ha annunciato una nuova ricerca sul settore bancario a livello globale, intitolata “L’Orizzonte Digitale: come il settore bancario sta passando dai mainframe all’infrastruttura cloud guidata dall’intelligenza artificiale”.

Il report rivela i risultati di un sondaggio condotto su 650 decisori a livello globale nell’universo bancario, e segna un cambiamento definitivo nel settore verso servizi agili e customer-focused, sottolinea NTT DATA.

L’indagine svela inoltre un trend trasformativo: le banche stanno finalmente abbandonando i sistemi mainframe legacy per adottare l’IA e le tecnologie cloud, sulla spinta delle molteplici sfide che si trovano ad affrontare, tra cui le esigenze dei consumatori, i cambiamenti repentini del mercato e le pressioni competitive di progressi tecnologici innovativi.

Tendenze di modernizzazione e trasformazione

I mainframe resistono: nonostante l’89% dei leader nel settore bancario si identifichi come innovatore, il 63% opera ancora con sistemi mainframe, a conferma della loro resilienza.

nonostante l’89% dei leader nel settore bancario si identifichi come innovatore, il 63% opera ancora con sistemi mainframe, a conferma della loro resilienza. La migrazione verso il cloud sarà accelerata dall’IA generativa: il 63% dei decisori del settore bancario conferma che l’IA generativa sta facilitando in modo decisivo la transizione delle applicazioni bancarie al cloud.

il 63% dei decisori del settore bancario conferma che l’IA generativa sta facilitando in modo decisivo la transizione delle applicazioni bancarie al cloud. L’intelligenza artificiale generativa è una priorità ai piani alti: ben il 91% delle aziende dichiara che le loro iniziative su IA e cloud sono supportate dal consiglio di amministrazione, il che indica una priorità strategica.

ben il 91% delle aziende dichiara che le loro iniziative su IA e cloud sono supportate dal consiglio di amministrazione, il che indica una priorità strategica. Superare le carenze di competenze: l’80% non dispone di una strategia per l’adozione dell’IA generativa, il che rivela la necessità di aggiornamento delle competenze.

l’80% non dispone di una strategia per l’adozione dell’IA generativa, il che rivela la necessità di aggiornamento delle competenze. Il 45% delle banche sta già integrando l’IA generativa nei propri stack tecnologici, mentre un altro 30% è in fase di studio iniziale.

Il cloud come fattore di innovazione: il 36% degli intervistati cita flessibilità e scalabilità come fattori chiave per la migrazione verso il cloud, indicando un cambiamento che va oltre le preoccupazioni di costo.

La resistenza dei mainframe nel settore bancario sta per arrivare alla fine, grazie all’integrazione dell’IA generativa nelle strategie di migrazione al cloud. Secondo i dati di NTT DATA il 63% dei decision-maker del settore bancario conferma che l’IA generativa sta facilitando in modo decisivo la transizione delle applicazioni bancarie verso il cloud. Questo segnala che ci troviamo in una fase di trasformazione in cui la resilienza dei mainframe si scontra con l’agilità del cloud computing.

Il 25% degli intervistati riconosce anche un trend in crescita alla migrazione al cloud, spinto dai progressi dell’intelligenza artificiale.

Questo, secondo NTT DATA, preannuncia una nuova era in cui la capacità dell’IA di reinterpretare il codice legacy, insieme alla scalabilità della tecnologia cloud, accelereranno le iniziative di modernizzazione e trasformazione, suggerendo che il lungo regno dei mainframe si sta avvicinando alla sua conclusione.

Kaz Nishihata, Direttore e Senior Executive Vice President, NTT DATA Group Corporation, ha commentato: “Le banche non si stanno evolvendo solo dal punto di vista tecnologico, ma anche da quello culturale. La rapida adozione dell’IA e del cloud da parte del settore sta ridefinendo i suoi modelli di business e stabilendo nuove regole di leadership. Questa ondata tecnologica sta spingendo le banche verso una comprensione più profonda delle esigenze dei clienti, offrendo servizi più veloci, più sicuri e personalizzati“.

La ricerca di NTT DATA ha anche rilevato che il settore bancario sta rapidamente abbracciando il potere di trasformazione dell’IA generativa, con il 45% delle banche che la sta già incorporando nelle proprie attività. Inoltre, il 30% sta esplorando il suo potenziale, segnalando un cambio di direzione proattivo verso l’innovazione. Questa adozione sottolinea l’impegno del settore a rendere i propri servizi a prova di futuro, e il desiderio delle organizzazioni di migliorare il proprio vantaggio competitivo in un panorama digitale in rapida evoluzione.

Nishihata aggiunge: “La tendenza verso l’IA generativa nel settore bancario testimonia la volontà del settore di andare oltre i mainframe tradizionali, sfruttando gli ambienti cloud per rafforzare la sicurezza, migliorare la robustezza, innovare, e ridefinirsi senza remore”. Questa transizione promette una nuova era di innovazione“.

È possibile leggere il rapporto completo sul sito di NTT DATA.

Informazioni sulla ricerca

L’indagine di NTT DATA ha intervistato un’ampia gamma di professionisti del settore bancario, provenienti da tutti i mercati bancari a livello mondiale, e fornisce una prospettiva a 360 gradi sulla modernizzazione del settore e sul percorso verso l’innovazione e la trasformazione.

Dati demografici degli intervistati: