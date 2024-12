NTT Data Italia ha un nuovo Head of Marketing & Communication: è Danilo Lissoni

NTT DATA Italia ha annunciato la nomina di Danilo Lissoni a Head of Marketing & Communication per l’Italia. In questo ruolo, Lissoni ha la responsabilità di definire le strategie di marketing in una fase di consolidamento del ruolo di leadership dell’azienda negli ambiti tecnologici a maggiore portata innovativa.

Con una carriera in organizzazioni di rilievo e di cultura manageriale internazionale, Danilo Lissoni è alla guida del team di comunicazione e di marketing, unendo l’attitudine all’innovazione, la competenza eccezionale nel digitale e l’impegno nello sviluppo di modelli organizzativi e di iniziative che creino valore sociale.

Ludovico Diaz, CEO di NTT DATA Italia, dichiara: “È con particolare soddisfazione che do il benvenuto a Danilo: la sua profonda conoscenza del mercato e la visione internazionale sono ciò di cui la nostra azienda ha bisogno in questo momento di trasformazione in ottica nazionale e internazionale”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di NTT DATA Italia e avere l’opportunità di contribuire alla crescita di un’azienda che investe in modo importante in R&D, che è attenta ai territori ed è impegnata a generare non solo valore economico e di business, ma anche valore sociale e culturale. In questi giorni, sto scoprendo numerose eccellenze in NTT DATA Italia e desidero svilupparle, a beneficio della nostra comunità sia interna sia esterna”, commenta Danilo Lissoni.

Lissoni ha oltre venti anni di attività in aziende leader del mercato tecnologico e della digital transformation; fra queste, Microsoft – dove ha guidato la strategia per i dati e l’AI per l’Europa occidentale e il business Azure in Belgio e Lussemburgo – e VMware – dove ha diretto il Field Marketing per l’area EMEA meridionale.

Combina la vasta esperienza nel marketing strategico e nello sviluppo del marketing digitale, riconosciuta da premi di settore, con la competenza di tecnologie oggi consolidate, come il cloud computing e la AI, dove è stato fra i pionieri in Italia.