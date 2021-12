Npo Sistemi, più innovation integrator che system integrator

Npo Sistemi, società del Gruppo Ricoh, fornisce soluzioni di digital transformation con un approccio consulenziale che propone tecnologie, servizi e soluzioni IT su misura per affiancare le aziende nel percorso verso l’innovazione. Promuove il cambiamento garantendo una formazione continua per le aziende grazie anche a un training centre con corsi di formazione sui principali temi del mondo ICT. La people transformation è infatti alla base di ogni processo di trasformazione digitale, e grazie alla formazione è possibile indirizzare l’evoluzione di competenze, abilità, modelli organizzativi e stili di leadership. Abbiamo intervistato Stefano Lombardi, direttore marketing di Npo Sistemi.



Scattiamo una fotografia a Npo Sistemi?

Npo Sistemi si occupa da sempre di digital transformation. Nasce nel 1982 e nel 2015 entra a far parte del Gruppo Ricoh Italia che ne ha acquisito le attività.

Il Gruppo Ricoh in questi anni ha infatti intrapreso un percorso di acquisizioni in Europa, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei clienti con una value proposition ancora più ampia e una presenza capillare sul territorio.

Npo Sistemi ha circa 400 dipendenti che lavorano in 4 sedi in Italia: Milano, Torino, Padova e Roma. Ha chiuso l’anno fiscale 2020 con 120,7 milioni di fatturato.

Oltre a questo, sono sempre di più i progetti di respiro internazionale che il nostro Gruppo sta avviando, per essere sempre anticipatore di Innovazione.

Come si articola in dettaglio la vostra attività di system integrator?

La Value Proposition di Npo Sistemi si realizza attraverso cinque linee di business: hybrid datacenter, digital workplace, IoT & blockchain, analytics & automation, cybersecurity.

Si basano sulle competenze di quattro service line: service management, IT consulting & formazione, project management, tecnolgie.

In questo scenario, la missione di Npo Sistemi è quella di impegnarsi a promuovere la cultura digitale ponendosi come innovation integrator, per valorizzare l’eccellenza delle aziende italiane.

La vision è quella di essere il partner di riferimento per soluzioni di Digital Transformation che ha la massima fiducia da parte del mercato.

L’approccio di Npo Sistemi per abilitare la Digital Transformation è consulenziale e propone tecno­logie, servizi e soluzioni IT, con l’obiettivo di rendere gli utenti produttivi, sempre, ovunque, di rendere i processi smart e fornire strumenti adeguati, flessibili, che semplifichino il lavoro.

Il ruolo di un system integrator diventa sempre più importante man mano che la tecnologia evolve. E la richiesta di servizi per le aziende dovrebbe essere aumentata esponenzialmente alla luce delle tematiche legate a Industria 4.0, IIoT, cloud, e così via. È davvero così? Qual è il livello di maturità tecnologica delle aziende italiane?

Il ruolo di un system integrator è sempre più quello di ascoltatore, per accogliere prima di tutto le esigenze dei clienti, analizzarle e risolverle attraverso la migliore soluzione, con l’obiettivo di abilitare l’innovazione. Una prospettiva diversa che ha portato anche a un cambio del linguaggio stesso, per cui sarebbe più indicato parlare di innovation integrator.

In questo scenario, i system o innovation Integrator, diventano fondamentali per abilitare i Progetti di digital transformation, dando voce alla tecnologia e introducendo cambiamenti organizzativi e sociali che rendano questa evoluzione sostanziale. Perché alla base di ogni processo di trasformazione ci sono le persone, si parla infatti di people transformation.

A cambiare sono anche le esigenze dei clienti, che oggi cercano la semplificazione delle infrastrutture e dei processi, cercano un partner a cui affidare la complessità, con soluzioni pronte all’uso, scalabili, modulari, in altre parole as a service.

Quali sono le possibili evoluzioni future delle tecnologie di cui vi occupate e come avete intenzione di muovervi per rimanere sempre al passo con i tempi, anche anticipando le esigenze dei clienti?